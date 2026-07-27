השת"פ של יו"ר איגוד הקליעה והנציג הלבנוני

איגוד הקליעה העולמי מינה את מיכאל רוהר ליו"ר הזמני של ועדת המשפט. מיד לאחר מכן הודיעו באיגוד העולמי גם על צירוף יו"ר הוועד האולימפי הלבנוני

שיתוף הפעולה האזורי החדש מגיע גם לספורט העולמי. איגוד הקליעה העולמי מינה היום (שני) את יו״ר האיגוד הישראלי ואת יו״ר הוועד האולימפי הלבנוני לכהן ביחד כחברי הוועדה המשפטית והתקנונית של הארגון.

בימים האחרונים הוחלט למנות יו״ר איגוד הקליעה הישראלי, מיכאל רוהר, לתפקיד היו״ר הזמני של ועדת המשפט באיגוד הקליעה העולמי, לאחר שיו״ר הוועדה ביסרקה ורבק החליטה לסיים את תפקידה.

מיד לאחר מכן, באיגוד הקליעה העולמי הודיעו גם על צירופו של יו״ר הוועד האולימפי הלבנוני, בוטרוס ג’אלח, כחבר זמני בוועדה המשפטית והתקנונית. כלומר, נציג ישראלי ישתף פעולה עם נציג לבנוני באחד מגופי הספורט הבינלאומיים.

זה קורה על רקע החתימה על הסכם המסגרת, בתיווך אמריקאי, לקראת הסכם השלום המתגבש בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון בשבועות האחרונים, שמטרתו לשים קץ לעשרות שנים של עימותים מזוינים בין צה״ל לחיזבאללה.