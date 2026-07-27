הפועל ב"ש תמריא לגומלין, נמשך החיפוש אחר חיזוק

האלופה תטוס לווינה ומשם לסומבטהיי, שם ייערך המשחק נגד ויקינגור האיסלנדית, פרץ יחזור ל-11. במועדון תרים אחרי מחליף לקאנגווה. וגם: אליאסי

הפועל באר שבע ממשיכה בהכנות לקראת משחק הגומלין מול ויקינגור במסגרת סיבוב המוקדמות של ליגת האלופות, שייערך ביום רביעי בשעה 20:30. לאחר ההפסד המאכזב 2:1 במשחק הראשון באיסלנד, אלופת ישראל תצטרך להשלים מהפך בסיכום שני המשחקים כדי להמשיך את המסע לעבר שלב בתים אירופי. הקבוצה ערכה הבוקר (שני) את האימון המסכם בישראל, ולאחריו תמריא דרך נתב"ג לווינה. משם תמשיך בנסיעה לעיר סומבטהיי בהונגריה, שתארח את ההתמודדות.

במועדון מאמינים שקינגס קאנגווה, שלפי ההערכות יסיים את דרכו בקבוצה מיד לאחר המשחק וייצא ליוון כדי להשלים את מעברו לפנאתינייקוס, ייפרד מהקבוצה עם תצוגה טובה שתסייע להשיג את הכרטיס לסיבוב השלישי. בבאר שבע משוכנעים שהקשר, שכבר יודע מהו יעדו הבא, יעלה לדשא מחויב וינסה לסייע לקבוצה להעפיל לשלב הבא.

בצד המקצועי, מתן בלטקסה, שנעדר מהמפגש הראשון בשל פציעה, חזר לכשירות מלאה וצפוי לפתוח בהרכב. גם אליאל פרץ מועמד לשוב ל-11, במסגרת מספר שינויים שמתכנן הצוות המקצועי. בנוגע למחליף לקאנגווה, בקבוצה מנסים בין ההכנות לחדד את המועמדים הסופיים במקומו של הזמבי הבינלאומי, כשייתכן והזר שיגיע יהיה בעמדת הכנף ולא בעמדת הקשר כמו קאנגווה.

קאנגווה. ייפרד כשהוא מוביל את הקבוצה להעפלה באירופה? (ראובן שוורץ)

בקבוצה ראו את הניצחונות של הנציגות הישראליות במפעלים האירופיים בשבוע שעבר ומאמינים שגם הם יוכלו להציג גישה טובה יותר מהגישה הנרפית שהציגו באיסלנד, כדי למחוק את פיגור השער מהמשחק הראשון. על פי הערכות, כ-250-300 אוהדים ילוו את הקבוצה למשחק הגומלין, שיהיה תחת מזג אוויר נוח במיוחד של למעלה מ-30 מעלות.

לבאדיקוס לא מוותרת על אליאסי

השוער ניב אליאסי ימריא עם באר שבע למשחק הגומלין נגד ויקינגור, אבל הוא יחליט ביממה הקרובה האם ללכת על ההצעה של לבאדיקוס. אליאסי כבר ביקר במועדון היווני והחליט לא ללכת על ההצעה, אבל לבאדיקוס נחושה לצרפו ולחצה שוב, כשאחת הדרישות שלה היא להחזיק באופציית רכישה בסיום העונה. אליאסי מבין כי זאת אחת ההצעות הרציניות שהגיעו לפתחו והוא עשוי ללכת עליה בסופו של דבר.