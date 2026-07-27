טיבו קורטואה מרגיע: לא מרגיש כאבים, אהיה מוכן

שוער ריאל מדריד התאושש לחלוטין מהפציעה שספג במונדיאל וישוב בסוף השבוע לוואלדבבאס. הבלגי הפך לקפטן השלישי ומכוון להישאר במועדון עוד 5 שנים

טיבו קורטואה משאיר את הפציעה מאחור ומוכן לחזור אל בין הקורות. שוער ריאל מדריד, שנאלץ לנטוש את משחק רבע גמר המונדיאל מול ספרד בעקבות כאבים בשריר הארבע ראשי שמנעו ממנו לשלוח כדורים ארוכים, הבהיר כי החלים לחלוטין ואין לו כל ספק בכך. "אני כבר לא מרגיש שום חוסר נוחות", סיפר הבלגי במהלך חופשתו, "בכל מקרה זו הייתה פציעה קלה בלבד. אפילו במהלך המשחק הרגשתי שזה לא משהו רציני. חלק עדיין מדברים על שבועיים-שלושה, אבל ברגע שאצטרך לחזור להתאמן, אהיה מוכן לאימון הראשון".

הפציעה המדוברת התרחשה ב-10 ביולי. קורטואה הרגיש כאב משמעותי ונשכב על הדשא, ולמרות שהרגיש כי יוכל להמשיך אם יעזרו לו בבעיטות, מאמנו רודי גרסיה קיבל החלטה טקטית להחליפו. פחות מרבע שעה לאחר מכן, מחליפו סנה לאמנס שגה מול הבעיטה של פאו קובארסי ואפשר למיקל מרינו לכבוש, בזמן שקורטואה כבר ישב על הספסל בדמעות.

הבלגי הודה שקיווה כי לא מדובר במשהו רציני, ואכן, הבדיקות שעבר ב-13 ביולי במתחם האימונים של ריאל מדריד אישרו שמדובר בפציעה קלה ואזעקת שווא. הוא צפוי לחזור לאימונים כבר בסוף השבוע הקרוב, ללא צורך במנוחה נוספת.

רגע החילוף של טיבו קורטואה (IMAGO)

החופשה שהטעינה את קורטואה מחדש

את ימי החופש האחרונים שלו ניצל קורטואה לבילוי בפסטיבל הטומורולנד היוקרתי יחד עם בת זוגו הישראלית, מישל גרציג. השוער הבלגי הרגיש בבית ואף נצפה בעמדת הדיג'יי של דימיטרי וגאס מול לא פחות מ-70,000 איש.

טיבו קורטואה אומר תודה לאוהדים (רויטרס)

כשישוב לבירת ספרד, הוא ימשיך כשוער הראשון הבלתי מעורער, אך יזכה לסטטוס חדש בהיררכיה: בעקבות עזיבתו של דני קרבחאל, קורטואה ישודרג מעמדת הקפטן הרביעי לשלישי, כשמקדימים אותו רק פדה ואלוורדה וויניסיוס. לשוער האגדי, שמבטיח לחזור ב-100%, יש תוכניות ארוכות טווח, והוא מצהיר בגלוי שברצונו להישאר "עוד 4-5 שנים" בסנטיאגו ברנבאו.