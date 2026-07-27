רשמית: אלכס טיוס חתם בהפועל חיפה

הסנטר הוותיק והמעוטר ישחק בליגה הלאומית במועדון מהכרמל. מגיע לאחר עונה בליגה הטורקית השנייה. דרוקר: "ראיתי אותו בטורקיה, כוחו עדיין במותניו"

הפועל חיפה הודיעה רשמית על החתמתו של אלכס טיוס לעונת 2026/27. על כך שטיוס במו"מ מתקדם עם האדומים מהכרמל דווח אצלנו באתר. טיוס מגיע לתחנה ה־4 שלו בישראל ב־6 קדנציות שונות, כששיחק באשדוד, הפועל ירושלים ומכבי ת״א. כשהשיא היה הזכייה ביורוליג עם מכבי תל אביב בשנת 2014.

לאורך כל הקריירה שיחק אלכס בליגות בכירות ובקבוצות מהטופ האירופי עם הופעות ביורוליג. בין הקבוצות בהן שיחק היו ריאל מדריד, גאלאטסראי, וילרבאן ודרושפאקה. בעונה האחרונה (עונת-2025/26), שיחק בקבוצת פיזה בולס מהליגה הטורקית השנייה ועלה איתה לליגה הבכירה כשהוא קולע 9.7 נקודות ולוקח 8.8 ריבאונדים ב־26 דקות בממוצע למשחק.

בעלי הפועל חיפה, אדיר סבג, התייחס לשחקן החדש שלו: ״אנחנו מחויבים לאוהדים ולמטרה - קבוצה איכותית שתילחם על עליית הליגה. אני שמח שהצלחנו להביא שחקן ברמה של אלכס טיוס. שחקן מצוין מהרמות הגבוהות באירופה ואני בטוח שהוא יעזור לנו לעמוד במטרות שלנו העונה״.

שרון דרוקר (רועי כפיר)

״כוחו עדיין במותניו״

מאמן הקבוצה, שרון דרוקר, הוסיף: ״אלכס שחקן ידוע ומוכח בארץ. אנחנו שמחים שבחר להמשיך את הקריירה שלו איתנו, במשפחה האדומה. ראינו אותו הרבה בטורקיה בשנה שעברה וכוחו עדיין במותניו. כיף שהוא איתנו״.