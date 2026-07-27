"בנדה לא עונה לנו, הוא יישא בהשלכות על זה"

הסיפור עם אקס נתניה ומכבי פ"ת ממשיך להסתבך, כשכעת הזמבי נעלם לאנשי לצ'ה ועזב את מדינתו: "תמיד תמכנו בו, ההתנהגות שלו תפסה את כולנו בהפתעה"

הסיפור עם לאמק בנדה טרם הסתיים. הקיצוני הזמבי, ששייך ללצ’ה ולא הגיע למתחם האימונים של הקבוצה, הגדיל לעשות והפסיק לענות לאנשי המועדון, כשנעלמו עקבותיו. כזכור, אקס מכבי נתניה ומכבי פתח תקווה הודיע לראשי המועדון שיש לו בעיות בירוקרטיות ולוגיסטיות שיצדיקו את חסרונו, אבל כעת מסתבר שהוא נעלם.

המנהל הטכני של לצ’ה, סטפנו טרינצ’רה, אישר את המידע: “לצערי, לא שמענו ממנו בימים האחרונים. המועדון בחר דרך מסוימת, הוציא הודעה רשמית וידבוק בה עד לסיום הסאגה. אנחנו ממשיכים להתקשר לבנדה שיתייצב למבדקים רפואיים, אבל לא הצלחנו להשיג אותנו. נראה עוד כמה זמן זה ממשיך. מה שבטוח, זה שהוא יישא בהשלכות על ההתנהגות שלו”.

טרינצ’רה המשיך: “זה מובן מאליו שאנחנו מאוכזבים. היינו תמיד פתוחים עבור לאמק, אפילו כשעברו עליו מספר עניינים אישיים תמיד תמכנו בו. גם בגלל הסיבה הזו, ההתנהגות שלו תפסה את כולנו בהפתעה”.

לאמק בנדה (IMAGO)

באיטליה כאמור, ישנם דיווחים כי הוא מחזיק בהצעה עם שכר גבוה מקבוצת אל פאתח מהליגה הבכירה בערב הסעודית כשבזמביה טוענים כי בנדה עצמו עזב את המדינה, אך גם שם נעלמו עקבותיו.

במדי לצ’ה, אליה הגיע ממכבי פתח תקווה, לה יש אחוזים ממכירה עתידית בכל סכום של מעל ל-2 מיליון אירו, רשם הזמבי 109 הופעות, בהן כבש 9 פעמים ובישל 12 פעמים מאז עונת 2022/23, כשנחשב לאחד השחקנים המזוהים עם המועדון בשנים האחרונות.