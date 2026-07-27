הפועל ירושלים סימנה את איתי אהוד לחיזוק

האדומים ממתינים להחלטת מכבי חיפה אם תשאיל את הקשר הצעיר. הקבוצה תפגוש את זיו אריה ומכבי פ"ת בגביע הטוטו, הטקס לכבוד המאמן יידחה למחזור הליגה

הפועל ירושלים ממשיכה לפעול לחיזוק הסגל לקראת המשך חלון ההעברות, ובמועדון מגלים עניין בצירופו של איתי אהוד ממכבי חיפה. שמו של השחקן עלה כמועמד להצטרף לקבוצה, אך בשלב זה המהלך טרם מתקדם.

הסיבה לעיכוב נעוצה במכבי חיפה, שם עדיין לא התקבלה החלטה האם להשאיל את השחקן לעונה הקרובה. כל עוד הירוקים לא יקבלו הכרעה בנושא, גם בהפועל ירושלים ייאלצו להמתין לפני שניתן יהיה לקדם את המגעים.

בתוך כך, הפועל ירושלים תארח את משחק הבית שלה במסגרת גביע הטוטו מול מכבי פתח תקווה באצטדיון ברחובות. על הקווים של היריבה יעמוד זיו אריה, המאמן המזוהה ביותר עם המועדון בשנים האחרונות, שיפגוש לראשונה את קבוצתו לשעבר.

זיו אריה במכבי פתח תקווה (חגי מיכאלי)

הטקס לכבוד זיו אריה יידחה למחזור הליגה

למרות המפגש המרגש, בהפועל ירושלים החליטו שלא לקיים את טקס ההוקרה לזיו אריה במסגרת גביע הטוטו. במועדון סבורים כי משחק ליגה, לעיני יציעים מלאים ובעל משמעות גדולה יותר, יהיה המעמד הראוי להוקיר את מי שהוביל את הקבוצה במשך שנים והפך לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם הפועל ירושלים.