אוריין גורן ייצא עם ברצלונה למחנה באנגליה

הקשר הישראלי בן ה-17 שקיבל דקות ראשונות במשחק ההכנה מול אירופה, נכלל בסגל של פליק עם פרמין, אדיימי ואראוחו. האם ישחק בשישי מול בירמינגהאם?

ברצלונה תמריא היום (שני) לאנגליה כדי לפתוח את מחנה האימונים שלה בסנט ג'ורג' פארק עם אוריין גורן שנכלל בסגל של האנזי פליק. זה מגיע אחרי שהקשר הישראלי בן ה-17 קיבל דקות ראשונות בבוגרים במשחק ההכנה הסגור מול אירופה הקטלונית, ולקראת משחק ההכנה מול בירמינגהאם סיטי ביום שישי (21:45).

פליק ייאלץ להסתדר ללא רוב שחקני המונדיאל שטרם סיימו את חופשתם – כולל הרכש אנתוני גורדון. ראפיניה יצטרף במהלך השבוע ופרמין לופס ימריא עם הקבוצה למרות שטרם קיבל אישור רפואי מלא. האחרון נכלל בסגל למחנה ביחד עם הרכש קארים אדיימי, רונאלד אראוחו, ג’רארד מרטין, אנדראס כריסטנסן, שיין קלויברט ואחרים.

מנגד, פרנקי דה יונג יישאר במתחם האימונים בקטלוניה כדי להמשיך בטיפולים בברכו, בעוד עתידו של מארק אנדרה טר שטגן נותר פתוח: השוער עשוי להשלים את מעברו לאייאקס בשעות הקרובות או להצטרף ברגע האחרון למחנה.

אוריין גורן באימוני הקבוצה הבוגרת של ברצלונה (האתר הרשמי של ברצלונה)

המקום שבו החלה עונת הטרבל השנייה

בארסה בעצם חוזרת למתחם האימונים המפואר שבו החלה את דרכה עונת הטרבל של לואיס אנריקה ב-2014/15, במטרה להניח את התשתיות לעונה הבאה בתנאים האופטימליים ביותר.

הקטלונים יתאמנו במתקן של ההתאחדות האנגלית, שהוקם ב-2012 בהשקעה של כ-110 מיליון ליש"ט. המתחם כולל 12 מגרשים, כולל מגרש מקורה ורפליקות מדויקות של כר הדשא באצטדיון וומבלי מבחינת מידות וסוג המשטח. ברצלונה תתאמן במגרש המרכזי המשמש בשגרה את נבחרות אנגליה, ותיהנה מחדרי כושר מתקדמים, מרכזי הידרותרפיה, מעבדות ספורט ואירוח ברמת חמישה כוכבים במלון הילטון הכלול במתחם.