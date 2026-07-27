יוסי אבוקסיס: מאכזב שזרים לא רוצים להגיע

מאמן בני סכנין התייחס לקושי בבניית הסגל: "אנחנו קצרים, יש דברים שלא תלויים בנו". במקביל, וויליאם אגאדה מועמד להתקפה והקבוצה מחפשת בלם חדש

בבני סכנין ממשיכים בניסיונות לשדרג את הסגל במספר עמדות מפתח, כאשר המטרה העיקרית נכון לעכשיו היא לנסות ולצרף בלם וחלוץ זרים. אחד השמות שעשויים להילקח בחשבון הוא החלוץ וויליאם אגאדה, שנמצא גם על הכוונת של הפועל חיפה, אבל בסכנין מתקשים עם הרכש.

המאמן יוסי אבוקסיס התייחס לסגל ואמר: "אנחנו מאוד קצרים, יש לנו שחקנים צעירים מהנוער. יש דברים שלא תלויים בנו. אנחנו נותנים הצעות יפות לשחקנים זרים שהחליטו לא להגיע לישראל. זה מאכזב אותי".

הבעיה במרכז ההגנה

בעקבות שחרורם של חסן חילו ועומר קורסיה, סכנין חסרה בלם בכיר, זאת בנוסף לאיאד אבו עביד ומארון גנטוס, שיכול לשחק גם כמגן ימני. מדובר בעמדה שחסרה מאוד לסכנין לאחר שאלון אזוגי החליט לחתום בנתניה תמורת פיצוי של 200 אלף שקלים שעברו לקופת המועדון.

בקבוצה לא מסתירים את העובדה שיש קושי גדול בצירוף שחקנים חדשים, זרים וישראלים כאחד. השוער ראול בלבראו ערך הופעת בכורה במשחק גביע הטוטו מול עירוני טבריה. מבין שני הזרים שהגיעו, מודסטאס וורוביובאס וקרליטוס, נראה שמי שהצליח להרשים היה דווקא הליטאי, בעוד שקרליטוס הרשים הרבה פחות.