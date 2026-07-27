סוף לסאגה: עיריית יבנה הכריזה על איחוד קבוצות

עיריית יבנה השיגה סיכום על איחוד הקבוצות הבוגרות של מכבי ובית"ר יבנה. ראש העיר רועי גבאי: "הצלחנו לאחד כוחות ומשאבים לטובת מטרה אחת משותפת"

סאגת עתיד מועדון הכדורגל בית"ר יבנה הגיעה אמש (ראשון) לסיומה. בסיומה של פגישה שנערכה בלשכת ראש העיר, רועי גבאי, בה נכחו ראשי ונציגי מועדוני הכדורגל של מכבי יבנה ובית"ר יבנה, הוחלט על איחוד כוחות בין שתי הקבוצות, שבעונה האחרונה שיחקו במחוז הדרומי של ליגה א'. בתקופה האחרונה נרשמו ניסיונות של שתי קבוצות מליגה ב' לתפוס את מקומה של בית"ר יבנה: עירוני אשקלון, שכבר הגיעה לסיכום עם הנהלת בית"ר על רכישת זכויות הניהול ועירוני בית שמש, סגנית אלופת ליגת דרום ב', הטענה בפני בית הדין של ההתאחדות לכדורגל שהיא זו שראויה לתפוס בליגה א' את מקומה של בית"ר יבנה, במידה שזו מתפרקת. בית הדין של ההתאחדות לכדורגל עתיד לפסוק בסוגיה. קיימת אפשרות שבית"ר יבנה תישאר קבוצה המבוססת על שחקנים צעירים בתקציב מינימלי.

מעיריית יבנה נמסר: "צעד משמעותי לעתיד הכדורגל בעיר. נחתם הסכם בין מועדון מכבי צבי יבנה באמצעות עמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה, לבין מועדון הכדורגל בית"ר יבנה באמצעות עמותת מועדון הכדורגל בית"ר יבנה ואשר שטרית, להעברת ניהול הקבוצה הבוגרת ולהובלתה לפרק חדש. המהלך, שהובל על ידי ראש העיר רועי גבאי, נועד לאחד משאבים, לחזק את הקבוצה הבוגרת ולבנות תשתית מקצועית ויציבה לשנים קדימה. ההסכם גובש בשיתוף פעולה מלא בין כלל הצדדים, באווירה מצוינת ובגישה משותפת של אחריות ורצון לקדם את עתיד הכדורגל בעיר. עו"ד איל יפה ליווה את המהלך ועמד מאחורי גיבוש ההסכם. במסגרת ההסכם תפעל הקבוצה תחת השם מכבי צבי יבנה. סמל המועדון, צבעי המדים והמיתוג הקיים יישמרו. עמותת מועדון הכדורגל בית"ר יבנה תוותר בתקופת ההסכם על השימוש הפעיל בשם בית"ר יבנה לצורך הפעלת קבוצת כדורגל נפרדת".

בנוגע למבנה ההנהלה החדשה נמסר מעיריית יבנה, שאשר שטרית, יו"ר בית"ר יבנה, יכהן כיו"ר המועדון המחודש. כדורסלן העבר, אסף אוחנה, ששימש כמנכ”ל מכבי יבנה, ימשיך בתפקידו בקבוצה ויוביל את הניהול השוטף והפעילות המקצועית. בהנהלת הקבוצה יהיו נציגים משתי הקבוצות: פליקס אלימלך, אבי אוחיון, שלום סוויסה ואברהם ביטון. בוועדת הביקורת יכהנו עו"ד רם שרון וגל פרשקר.

אשר שטרית, רועי גבאי ושאול דוד (צילום: דוברות עיריית יבנה)

ראש העיר, רועי גבאי, אמר: "זהו יום חשוב לכדורגל ביבנה ותחילתו של פרק חדש. אני שמח שהצלחנו לאחד כוחות ומשאבים לטובת מטרה אחת משותפת, להמשיך ולהוביל את מכבי יבנה להישגים. נבנה כאן בסיס מקצועי, יציב ושאפתני עם יעדים ברורים קדימה. עיריית יבנה תמשיך להשקיע בפיתוח הספורט בעיר, בתשתיות ובמתקנים מתקדמים, לצד התמיכה בקבוצה הבוגרת. אני מודה לכל מי שפעל להצלחת המהלך ומאחל לאשר שטרית, לאסף אוחנה, להנהלה החדשה, לצוות המקצועי, לשחקנים ולאוהדים הצלחה גדולה בדרך החדשה".

הדיון בלשכת ראש העיר רועי גבאי (דוברות עיריית יבנה)

היו"ר אשר שטרית הוסיף: "אני מודה לראש העיר רועי גבאי, לחברי ההנהלה ולכל מי שסייע להבשלת המהלך החשוב הזה. אני שמח שהצלחנו להגיע להסכמות מתוך שיתוף פעולה ורוח טובה. אנחנו יוצאים לדרך חדשה עם מחויבות גדולה, במטרה לבנות קבוצה חזקה, מקצועית ומצליחה שתביא גאווה לעיר יבנה".