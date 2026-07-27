ושוב איתכם: תאמבי סגס חתם בהפועל אום אל פאחם

הקשר בן ה-32, ששיחק בעבר בליגת העל ולבש את מדי הנבחרת הצעירה, חוזר לקדנציה שנייה בקבוצה מליגה א׳ צפון ויחזור לשתף פעולה עם המאמן, תומר קשטן

הפועל אום אל פאחם ממשיכה להיות השם החם בליגה א' צפון, בכל מה שקשור להחתמות שחקנים לקראת העונה הקרובה. אחרי שבמוצאי השבת החתימה הקבוצה המודרכת ע"י תומר קשטן את החלוץ ישי בוזורגי, מודיעה הנהלת הקבוצה על החתמתו של הקשר תאמבי סגס (32), ששיחק בהפועל חדרה ורשם עמה ירידה לליגה א'.

לשחקן זוהי קדנציה שנייה בהפועל אום אל פאחם, בשורותיה שיחק בעונת 23/24, כשזו שיחקה בליגה הלאומית, בשורותיה הבקיע ארבעה שערים. תאמבי סגס, בוגר קבוצת הנוער של בני סכנין, עלה באמצע העשור הקודם לקבוצת הבוגרים והיה לאחת ההפתעות הגדולות שלה. הצטיינותו סללה את דרכו לנבחרת הצעירה, בשורותיה רשם חמש הופעות.

אחרי ארבע וחצי עונות בסכנין עבר לשורות בני יהודה ת"א, שהייתה מחזיקת הגביע, בשורותיה שיחק שתי עונות וחצי, בהן כבש שער במשחק מוקדמות הליגה האירופאית מול נפצ'י באקו, השחקן גם היה שותף לירידת הקבוצה לליגה הלאומית בסיום עונת 20/21, המשיך עמה עונה נוספת בליגת המשנה ולאחר מכן המשיך לקבוצות נוספות בליגה ובהן: מ.ס כפר קאסם - בשורותיה שיחק תחת תומר קשטן, הפועל אום אל פאחם, מכבי הרצליה והפועל חדרה.