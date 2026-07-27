מהצפון לדרום? יובל שניידרמן במו"מ עם אילת

הגארד בן ה-23 הודיע לקבוצתו, הפועל גליל עליון, שלא יישאר ומועמד לקבוצה של אורן אהרוני. לאחר התלבטות רבה במועדון הצפוני, גם לנג׳וויין יעזוב

בהפועל גליל עליון קיוו מאוד שיובל שניידרמן יישאר בקבוצה, אך הגארד הודיע לראשי המועדון שהחליט לא להישאר בגליל. ייתכן מאוד כי שניידרמן יעשה את הדרך הארוכה מהקבוצה הצפונית ביותר בישראל לדרומית ביותר, שכן שניידרמן מנהל מו"מ עם הפועל עירוני אילת.

שניידרמן (23, 1.85) נהנה מעונה נהדרת אשתקד בגליל, כששבר בה פעמיים את שיא הקריירה שלו בנקודות (22 מול רעננה ואז 28 מול קריית אתא, שניהם בחודש מאי 2026). הוא העמיד ממוצעים של 8.3 נקודות, 3.3 ריבאונדים ו-4 אסיסטים.

גם סיריל לנג'וויין לא יישאר בגליל. במועדון התלבטו זמן רב האם להשאירו והחליטו לחפש מועמדים אחרים.