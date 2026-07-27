המתחרה החדש של אוסקר גלוך על עמדת ה-10 באייאקס

הקשר הישראלי יצטרך לעבוד הרבה יותר קשה במועדון ההולנדי כדי להבטיח את מקומו בהרכב. המאמן מיצ'ל מקדם כעת את עבדאללה וזאנה בן ה-17 לאותה משבצת

אוסקר גלוך צפוי להתמודד עם תחרות ישירה על עמדתו באייאקס לקראת העונה הקרובה. מאמן הקבוצה, מיצ'ל, מקדם בימים אלה את עבדאללה וזאנה בן ה-17, שמשתלב בבוגרים במהלך משחקי ההכנה. השחקן המרוקאי משחק בדיוק על המשבצת של הקשר הישראלי, בעמדת המספר 10, והמאבק על דקות המשחק במרכז השדה מסתמן כצפוף יותר.

וזאנה משתלב בהדרגה בסגל הבוגר וצובר קרדיט מצד הצוות המקצועי. הוא שותף ל-227 דקות עד כה בקדם העונה, ואף כבש שער במוקדמות הקונפרנס ליג מול וויבודינה כמו הקשר הישראלי. המאמן מיצ'ל הבהיר את כוונותיו לגבי השחקן כשאמר: "ההופעה שלו הייתה מצוינת. הוא צריך להמשיך להשתפר, אבל ראיתי שזה שחקן שיכול לעזור לנו".

התקדמותו של הקשר, שעשויה להשפיע באופן ישיר על מעמדו של גלוך, מגיעה לאחר תקופה ממושכת של מעקב מצד ההנהלה. בשנה שעברה וזאנה היה מועמד למעבר לריאל מדריד, אך לבסוף נשאר וחתם על חוזה עד 2028. כעת, לפי דיווחים בהולנד, ג'ורדי קרויף מתכנן להעניק לו חוזה חדש וגדול במיוחד בינואר הקרוב, כשיחגוג 18.

עבדאללה וזאנה חוגג (IMAGO)

נורת אזהרה: וזאנה לבש את המספר של הישראלי

רמז נוסף למאבק על העמדה ניתן לראות במשחק ההכנה האחרון מול ברנלי, בו וזאנה עלה לשחק עם חולצה מספר 10 של הישראלי והבקיע שער נוסף. "כולם אומרים שיש לי כישרון, אבל עכשיו אני רוצה להוכיח את זה ולהפוך לשחקן אמיתי בענף", אמר השחקן לאחר המשחק, תוך שהוא מבהיר כי הוא פתוח לתפקד בעמדות 10, 8 או 6.

האם המספר 10 של אוסקר גלוך בסכנה? (IMAGO)

המצב החדש בקישור ידרוש מגלוך לבסס את מעמדו מחדש כדי לשמור על מקומו בהרכב של אייאקס. וזאנה מצידו סיכם את מטרותיו לעונה: "אני צעיר וסבלני וצריך לעבוד קשה. לא אכפת לי איפה לשחק. אני רוצה להתרכז ולצבור דקות ויש לי מטרות משלי". לאור הגיבוי מהמאמן, התחרות על עמדת הקישור ההתקפי תהיה אחד הנושאים המרכזיים בקבוצה העונה.