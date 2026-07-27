אינפנטינו במתקפה חריפה: "אתם מפיצים שנאה ברשת"

נשיא פיפ"א תקף את מבקרי הטורניר בסיומו, הגן על החלטות הארגון וטען כי המונדיאל כולו עבר ללא אלימות או תקריות: "עשו מדיטציה או צפו בכדורגל"

מונדיאל 2026 הגיע לסיומו אחרי שישה שבועות, אך ג'אני אינפנטינו בחר לחתום את הטורניר בעימות ישיר עם מבקריו. נשיא פיפ"א פרסם בחשבון האינסטגרם שלו הצהרה בת 15 שקופיות, ששיתפה גם ההתאחדות העולמית, ובה תקף עיתונאים ואוהדים שלטענתו התרכזו בשנאה, בביקורת ובשמועות במקום בכדורגל ובחגיגות שנראו לאורך הטורניר.

אינפנטינו, שלא ערך מסיבת עיתונאים בתחילת המונדיאל או בסיומו, פנה לאלו שלדבריו פספסו את "המשחק היפה, הרגשות, החגיגות, הצחוק, הבכי והשמחה", משום שהיו שקועים בביקורת. הוא טען כי בזמן שמבקריו ישבו מאחורי מסכים, עט ונייר והפיצו שנאה ושמועות כוזבות, אנשי פיפ"א היו בחזית, עבדו וארגנו את מה שכינה "המופע הטוב בעולם".

"לא היו אלימות או תקריות, רק שמחה"

אחת הטענות הבולטות של נשיא פיפ"א הייתה כי הטורניר התקיים בביטחון מלא. "לא חווינו אלימות, לא תקריות, 100 אחוז ביטחון, רק שמחה ואושר", כתב אינפנטינו, אך דבריו עוררו תגובות רבות ברשת בשל כמה אירועים שהתרחשו במהלך המונדיאל.

כבר ביום הפתיחה, לפני המשחק בין מקסיקו לדרום אפריקה, התעמתו מפגינים עם כוחות משטרה במקסיקו סיטי, כאשר המשטרה השתמשה בגז מדמיע. לפי הדיווח, שמונה הפגנות התקיימו במקביל בהשתתפות איגודים מקצועיים, מורים, עובדי מערכת המשפט, ארגוני תחבורה וארגונים המייצגים אימהות המחפשות אחר קרוביהן הנעדרים.

אינפנטינו וטראמפ (רויטרס)

במהלך ששת שבועות הטורניר נרשמו גם תקריות אלימות במתחמי אוהדים ובחגיגות שלאחר משחקים. המקרה הקשה ביותר התרחש לאחר ניצחונה של מקסיקו על אקוודור בשלב 32 האחרונות, כאשר ארבעה אוהדים מתו מחנק במהלך חגיגות רחוב כאוטיות במקסיקו סיטי.

אינפנטינו אמנם פרסם לאחר הטרגדיה הודעת תנחומים ברשתות החברתיות, אך בפוסט המסכם שלו לא הזכיר את הקורבנות כאשר טען כי המונדיאל עבר ללא תקריות.

סוגיית האשרות והביקורת על ממשל טראמפ

נשיא פיפ"א התייחס גם לביקורת על הגבלות הכניסה לארצות הברית, שהשפיעו על אוהדים ונציגים מאיראן, האיטי, סנגל וחוף השנהב. לדבריו, המבקרים התמקדו במספר המצומצם של בקשות שנדחו והתעלמו מהמיליונים שאושרו.

"הזכרתם את מעט האנשים שבקשותיהם נדחו והתעלמתם מהמיליונים שאושרו מכל קצוות תבל", כתב. "הכדורגל מאחד את העולם, וזה הודגם בצורה מרשימה הקיץ הזה".

אינפנטינו אף טען כי איראן נכנסה לארצות הברית ללא תקריות או עימותים, אך לפי הכתבה רק ארבעה מתוך 15 חברי המשלחת האיראנית שסורבו בתחילה קיבלו לבסוף אישור להיכנס למדינה.

מקרה נוסף היה זה של השופט הסומלי עומר עבד אל-קאדר ארטן, שנבחר בשנה שעברה לשופט המצטיין באפריקה, אך לא הורשה להיכנס לארצות הברית לקראת הטורניר בשל טענות מצד הממשל האמריקאי לחששות הקשורים לטרור.

השופט עומר עבד אל-קאדר ארטאן (IMAGO)

גם דבריו של השר לביטחון המולדת, מרקוויין מאלין, עוררו סערה לאחר שטען כי כמעט מחצית מחברי המשלחת האיראנית שאינם שחקנים קשורים ישירות למשמרות המהפכה. גורם בהתאחדות האיראנית דחה את הדברים וטען כי הם מוכיחים שארצות הברית אינה עומדת בחובותיה כמדינה מארחת של אירוע עולמי.

ההשעיה שנדחתה והשיחה עם טראמפ

אינפנטינו התייחס בעקיפין גם לסערה סביב חלוץ נבחרת ארצות הברית פולארין באלוגון. השחקן הורחק בניצחון 0:2 על בוסניה והרצגובינה בשלב 32 האחרונות והיה אמור להיעדר מהמשחק הבא מול בלגיה, אך ערב ההתמודדות הודיעה פיפ"א כי השעייתו נדחתה.

העבירה שביצע פולארין באלוגון (רויטרס)

ההחלטה עוררה ביקורת רחבה, במיוחד לאחר שנחשף כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם אינפנטינו וביקש ממנו לבחון מחדש את המקרה. בעקבות זאת נטען כי מדובר בהתערבות פוליטית ובהעדפה לטובת הנבחרת המארחת.

נשיא פיפ"א הגן על ההחלטה וטען כי החלטות שיפוט שנויות במחלוקת, כרטיסים אדומים או צהובים שניתנו בטעות והחלטות מאוחרות שלא להשעות שחקנים הן דבר שגרתי ומקובל בכמה מהליגות הגדולות בעולם.

"מוזר שאותן מדינות שמשתמשות בשיטות האלה הן אלו שמבקרות", כתב. לפי הדיווח, אופ"א, ההתאחדות הבלגית ומחוקקים אירופים מתחו ביקורת על הפסיקה, וגם ההתאחדות הנורבגית הודיעה כי בכוונתה להגיש תלונה רשמית בנוגע לתפקידו של טראמפ בהחלטה.

דונלד טראמפ (IMAGO)

"עשו מדיטציה, התפללו או צפו בכדורגל"

בסיום הפוסט פנה אינפנטינו ישירות לאלו שלדבריו משקיעים את זמנם ואת האנרגיה שלהם בשנאה כלפי פיפ"א. הוא קרא להם להתרחק מהמסכים, להרהר, לעשות מדיטציה, להתפלל או לצפות במשחק כדורגל כדי למצוא שלווה.

"לאלו שמבזבזים את זמנם ואת האנרגיה שלהם בשנאה כלפינו, קחו רגע להרהר, לעשות מדיטציה, להתפלל או לצפות במשחק כדורגל ולהתבונן באמת בפנים, בעיניים וברגשות", כתב.

אינפנטינו חתם את דבריו בטענה שפיפ"א כבר מצאה את השלווה שלה ומספקת אותה באמצעות הכדורגל, והגדיר את מונדיאל 2026 כגביע העולם המצטיין ביותר. "מי ייתן שתמצאו אהבה ושלום. אנחנו בפיפ"א מצאנו את שלנו, ואנחנו מספקים אותו באמצעות המונדיאל. מי ייתן והכדורגל יתעלה מעל הכול".