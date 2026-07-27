העקיצה של קייזה לסלוט: הגענו לאלופות במזל

השחקן האיטלקי שובר שתיקה בראיון נגד האיש שעמד על הקווים אשתקד ומבקר את היכולת. במקביל, הוא חושף איפה ישחק מעתה ושם סוף לסאגת העזיבה שלו

פדריקו קייזה פותח את הלב לקראת העונה החדשה באנגליה. אחרי תקופה לא פשוטה מאז שנחת באנפילד ואינספור שמועות על כך שהוא עשוי לעזוב את ליברפול, שחקן ההתקפה האיטלקי שובר שתיקה בראיון גלוי. על רקע חילופי המאמנים במועדון, קייזה לא חוסך בביקורת על העונה החולפת ומספק הצצה מסקרנת למה שצפוי לו בפרק החדש של הקריירה.

למרות הספקולציות הרבות שקשרו את שמו ליציאה אפשרית מהמועדון הקיץ, קייזה מבהיר כעת כי הוא מתכוון להישאר ולהילחם על מקומו. בראיון שהעניק במהלך מסע משחקי ההכנה בארצות הברית, הוא הדגיש את החיבור שלו לקבוצה: "אני אוהב את המועדון ואת האוהדים, והראש שלי מרוכז אך ורק בהצלחה במדי ליברפול. אני אעשה את המיטב כדי להוכיח את עצמי".

הגעתו של המאמן החדש, אנדוני איראולה, מסמנת עבור האיטלקי הזדמנות פז. מעבר למוטיבציה המחודשת, המאמן הספרדי מתכנן שינוי מקצועי משמעותי ומתכוון להציב את קייזה כחלוץ מרכזי במקום באגף. השינוי כבר הורגש היטב כשבמשחק ההכנה האחרון קייזה פתח בחוד, כבש ובישל. השחקן עצמו שיתף כי השיחות עם מאמנו מתמקדות כעת בעיקר במשחק לחץ וטקטיקה.

פדריקו קייזה מקבל תדרוך ממאמנו החדש (IMAGO)

העקיצה לסלוט והביקורת על העונה החולפת

לצד האופטימיות מהתפקיד החדש, קייזה לא הסתיר את התסכול שחווה תחת המאמן המפוטר, ארנה סלוט. "הרגשתי שאני מוכן לתפקיד הרבה יותר משמעותי בעונה שעברה", הודה בגילוי לב. למרות שרצה לקבל יותר דקות על הדשא, הוא נאלץ להשלים עם המצב: "היו למאמן את תוכניות המשחק וההחלטות שלו, אין לי מה לומר על זה. זה כדורגל, והשנה יש כאן פרק חדש".

פדריקו קייזה חוגג עם דומיניק סובוסלאי (IMAGO)

מעבר לזווית האישית, שחקן ההתקפה סיפק ביקורת נוקבת גם על היכולת של הקבוצה בעונה שעברה, שהסתיימה במקום החמישי. "ליברפול מועדון שראוי להרבה יותר", אמר קייזה באכזבה. "נאבקנו על המקום החמישי ולמזלנו זה הספיק הפעם כדי להיות בליגת האלופות. בדרך כלל רק ארבע קבוצות עולות מהפרמייר ליג, היינו פשוט בני מזל הפעם".