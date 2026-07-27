"ינאי משתלח באיגוד קבוע בניגוד גמור לעובדות"

באיגוד הכדורסל הגיבו בחריפות לדברי בעלי הפועל ת"א על ועדת המתאזרחים שנחשפה ב"שיחת היום: "פרישמן לא פנה לינאי בעניין אזרוח אוטורו, אלא להיפך"

אחרי שעופר ינאי הגיב לחשיפת "שיחת היום" על ועדת המתאזרחים של איגוד הכדורסל, מגיעה התשובה של האיגוד עצמו לבעלי הפועל ת"א. כידוע, ינאי טען שעמוס פרישמן פנה אליו כדי לאזרח את דן אוטורו והבוקר (שני) באיגוד החליטו להתייחס לכך.

“בעקבות הדברים שפרסם אמש בעלי הפועל תל אביב, עופר ינאי, מבקש איגוד הכדורסל להעמיד דברים על דיוקם: יו"ר האיגוד לא פנה לעופר ינאי או למי מטעמו בעניין אזרוחו של דן אוטורו או של כל שחקן אחר”, נכתב בהודעת האיגוד, “ההיפך הוא הנכון: נציגי הפועל תל אביב הם שפנו ליו"ר האיגוד, ביקשו להיפגש עמו והם שהעלו בפניו את בקשת האזרוח של אוטורו.

“יו"ר האיגוד ציין בפני הנציגים כי אוטורו הוא שם נהדר וראוי בהחלט, כמו שמות נוספים המופנים אליו על ידי קבוצות אחרות. לנציגי הפועל הובהר מספר פעמים כי הוועדה שהוקמה אינה דנה כלל בשמות של שחקנים, אלא בגיבוש הליך בחירת המתאזרח בלבד. עוד הובהר כי דרך הבחירה המוצעת היא הקמת צוות של שלושה: שני גורמים מקצועיים בליווי נשיא בית הדין וכי יו"ר האיגוד אינו חלק מצוות הבחירה כלל.

“לנציגי הפועל אף נאמר במפורש: כל מתאזרח שייבחר, יהא אשר יהא, עומד בפני הליך ארוך מאוד, ולא היה כל סיכוי שיוכל לשחק בחלונות הקרובים. למען הסר ספק: בחירת מתאזרח לקיץ 2026 כלל לא עמדה על הפרק. לנבחרת הקיץ יש ממילא שני מתאזרחים, קאדין קרינגטון ודני וולף וכידוע, רק אחד מהם יכול להירשם למשחקים. בחירת המתאזרח הבא, אם בכלל, תעלה לדיון רק לקראת השתתפות הנבחרת בטורניר קיץ גדול הבא”.

דן אוטורו (באדיבות המועדון)

עוד נכתב: “מכאן שגם הטענה על ‘טרפוד’ מופרכת מיסודה: דן אוטורו לא נבחר להיות המתאזרח פשוט משום שאיש עדיין לא נבחר ולא ניתן לטרפד בחירה שמעולם לא התקיימה. נציגי מכבי תל אביב ובני הרצליה ביקשו לייעץ לוועדה בטרם גיבוש מסקנותיה, והוזמנו לשאת את דבריהם בפניה, כפי שפתוח בפני כל גורם בענף. נחזור ונדגיש: הדיונים בישיבות הוועדה עסקו בפרוצדורה בלבד, ולא בזהות המתאזרח. מסקנות הוועדה יובאו בפני הנהלת איגוד הכדורסל באופן מסודר.

“עופר ינאי משתלח באיגוד באופן קבוע ומחפש להכפישו בכל דרך פעם אחר פעם, בניגוד גמור לעובדות. איגוד הכדורסל עוסק בקידום הכדורסל הישראלי ולא בתיאוריות קונספירציה. נמשיך לפעול בשקיפות ובענייניות, לטובת הענף כולו”.

ועדת המתאזרחים ותגובת ינאי

כזכור, חשפנו באתר שהאיגוד הקים לאחרונה ועדת מתאזרחים מיוחדת על מנת לקבוע מתווה מסודר ולהסדיר את מעמד השחקנים בקבוצותיהם, בה שמעון מזרחי ואלדד אקוניס ביקשו להגדיר שאותו שחקן שיבחר לשחק בנבחרת לא יוכל בליגה להיחשב כמתאזרח למשך שנתיים או שלוש.

בתגובה, ינאי הגיב ברשתות: "לפני כמה חודשים פנה אלינו האיגוד דרך עמוס פרישמן ואמר משהו שהיה משמח מבחינתנו שהאיגוד מעוניין בדן אוטורו בתור המתאזרח הבא והדבר הזה מבחינתם הצריך כמה שינויים.

"אם זו הפועל תל אביב - זה כבר לא מתאים"

“אחד השינויים המשמעותיים היה שנדאג אנחנו שהחוזה יהיה ללא ביי-אאוט, הוא שחקן מבוקש ושחקנים כמוהו רוצים את הגמישות הזאת ולכן היה לא פשוט לארגן את זה, אבל דאגתי לטפל בזה ועלות השינוי הייתה 2 מיליון דולר.

“מה שהתפרסם אני קיבלתי מאנשים שנמצאים שם בחדרי חדרים והסיפור שהם מספרים זה הבא: כאשר התברר שהמתאזרח הצפוי הבא של הנבחרת הוא דן אוטורו, באו אנשי מכבי ומכבי הקטנה, שזו הרצליה שבבעלות של משפחת רקנאטי, אמרו לא, לא ובואו נשנה את הכללים”.