יש כתב אישום: טבריה תעמוד לדין בפרשת העירויים

התובע החליט להעמיד לדין את הקבוצה בפרשה שנחשפה ב-ONE, בסעיפי סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים, עבירה על התקנון ואי קיום החלטת מוסד שיפוטי

זה היה עניין של זמן והבוקר (שני) הוגש כתב האישום נגד עירוני טבריה בעקבות פרשת העירויים, שנחשפה לראשונה כאן ב-ONE. תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, החליט להעמיד את הקבוצה לדין בשל החשדות באחת הפרשות החמורות שהיו בכדורגל הישראלי. הדיון ייערך ביום רביעי בשבוע הבא ב-16:00.

כתב האישום החמור מייחס למועדון עבירות של סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים בנסיבות מחמירות, עבירה על התקנון הרפואי ואי קיום החלטת מוסד שיפוטי.

לפי כתב האישום, המועדון והעומדים בראשו חרגו מכל נורמת התנהגות המצופה מקבוצה מקצוענית, תוך סיכון בריאותם והמשך הקריירה של השחקנים, לצד ניסיונות שיבוש חקירה בהובלתו של הבעלים מיקי ביתן, שהוא בכלל מורחק.

חשיפת פרשת טבריה ב-ONE (צילום מסך, בינה מלאכותית)

הרקע: ממאבקי הישרדות להחלטה המסוכנת

בכתב האישום נכתב כי בעקבות עונש הפחתת שמונה נקודות שספגה טבריה מוקדם יותר העונה במסגרת הסדר טיעון על חריגות בבקרה התקציבית (פרשת החוזים הכפולים), פתחה הקבוצה את משחקי הפלייאוף התחתון מתחת לקו האדום. עקב פגרת כפיית שנבעה ממלחמת "שאגת האריה", לוח המשחקים שנקבע היה צפוף במיוחד וכלל משחקים מדי 3-4 ימים.

עוד נכתב: "ב-29 באפריל 2026, לאחר תיקו 1:1 מול הפועל חיפה שהותיר את הקבוצה מתחת לקו האדום, פנה מיקי ביתן למאמן הקבוצה אלירן חודדה והציע לו לאושש את השחקנים מהעומס לקראת המשחק הקורב מול מ.ס אשדוד באמצעות מתן עירויים.

“בבוקר למחרת, התקשר חודדה למנהל הטכני חן סול וביקש ממנו לארגן אינפוזיות לשחקני ההרכב. סול ציין כי אינו מכיר הליך כזה ממועדונים קודמים, אך חודדה הורה לו לבדוק זאת מול מאמן הכושר שלומי ודררו. לאחר שוודררו אישר את הנושא, יצר סול קשר עם אוהד הקבוצה המשמש כחובש במד"א, וסיכם איתו שיגיע למתחם האימונים כדי לבצע את ההליך. סול אף רכש ממגדל העמק 12 אמפולות בנפח של 1,000 מ"ל כל אחת וציוד עירוי נלווה”.

מיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

שרשרת המחדלים בחדר ההלבשה

כמו כן נכתב בכתב האישום: "ביום האימון, בשעה ששחקני ההרכב עסקו בהתאוששות שגרתית, נדרשו השחקנים על ידי אנשי הצוות להגיע לחדר ההלבשה של הקבוצה האורחת לקבלת העירויים. שלושה שחקנים סירבו לקבל את העירוי, אך ששת שחקני ההרכב האחרים חוברו לאינפוזיות. אחד השחקנים שסירב תחילה נענה רק לאחר שחודדה הבהיר לו כי מדובר בחובה והתנה את השתתפותו במשחק הקרוב בקבלת העירוי”.

עוד נכתב כי ההליך בוצע בצורה נמהרת ולא מקצועית: “אפס מעורבות רפואית: במועדון לא פנו לרופא הקבוצה, ד"ר נדים מרעי, או לכל גורם רפואי מוסמך אחר לקבלת אישור או פיקוח; תקלות בהחדרת המחטים: אצל שני שחקנים נכשלו ניסיונות ההחדרה הראשונים, תוך יצירת דימום על רצפת החדר. חודדה, שנכנס לחדר, התלוצץ על הדימום וכינה זאת ‘תקלות של התחלה’;

“חריגה מהנחיות WADA: תקנוני הסוכנות העולמית נגד סמים בספורט (WADA) אוסרים על החדרת עירוי תוך-ורידי מעל 100 מ"ל בפרק זמן של 12 שעות ללא הצדקה רפואית דחופה בבית חולים. השיטה אסורה מכיוון שהיא עלולה לדלל ולהסוות חומרים אסורים בדם, וכן להעניק יתרון תחרותי בלתי הוגן;

“חוסר פיקוח על המינון: ציוד העירוי שנרכש לא כולל מונה טיפות, אלא גלגלת ידנית בלבד. לפי הערכת המומחים, השחקנים שהיו מחוברים בין 20 ל-35 דקות קיבלו כמות מוערכת של בין 120 ל-240 מ"ל לפחות – כמות העולה על הרף האסור בחוק".

חן סול (חגי מיכאלי)

ניסיונות השיבוש והמשך המעורבות של מיקי ביתן

כתב האישום מקבל תפנית חמורה עוד יותר בכל הנוגע לניסיונות טיוח החקירה. רק כחודש לפני האירועים, חתמה טבריה על הסדר טיעון בבית הדין במסגרתו התחייבה כי מיקי ביתן יורחק מכל פעילות במועדון או בהתאחדות למשך שבע שנים החל מ-1.6.2026.

עם זאת, מכתב האישום עולה כי ביתן המשיך בפועל לנהל את המועדון: לאחר שפיפ"א וההתאחדות פתחו בחקירה בעקבות תלונה של מ.ס אשדוד, התקשר ביתן למאמן הכושר שלומי ודררו ודרש ממנו לטעון בחקירה כי העירוי נמשך זמן קצר בלבד והוחדרו לכל היותר 20 מ"ל. בנוסף, ביתן שוחח עם שחקנים נוספים, העביר תמונות של קבלות הרכש, ואף ערך בעצמו שימוע לפני פיטורין למאמן הכושר בעודו מורחק. כמו כן, הקבוצה לא פרסמה הודעת התנצלות פומבית כפי שהתחייבה במסגרת הסדר הטיעון הקודם.

המשמעויות והסנקציות הצפויות

לצד ההליך המשמעתי שמנהלת ההתאחדות נגד המועדון, הסוכנות הישראלית למניעת סימום בספורט (INADO) פתחה בהליכים אישיים נפרדים נגד השחקנים ואנשי הצוות המעורבים. על פי הקוד העולמי, הפרת הסעיפים האמורים עלולה להוביל להרחקות אישיות של עד ארבע שנים מכל פעילות ספורטיבית.

לגבי עירוני טבריה, תקנוני WADA וההתאחדות קובעים כי כאשר יותר משני חברי קבוצה מעורבים בעבירת סימום, ניתן להטיל על הקבוצה סנקציות כבדות הכוללות פסילת תוצאות, הפחתת נקודות בפועל והרחקה מתחרויות. התובע מציין כי העובדה שהמעשים בוצעו תוך הפרת הסדר טיעון קיים וניסיונות הדחת עדים, מהווה נסיבה מחמירה ביותר שתעמוד לחובת המועדון בבית הדין המשמעתי.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

כתב האישום המלא

"עניינו של האישום דנא הוא בהפרה של הוראות התקנון הרפואי ותקנון המשמעת בדרך של מתן הוראה, עידוד וסיוע למספר רב של שחקני הנאשמת לשימוש ב’חומרים אסורים’, כהגדרתם ברשימת החומרים האסורים של הסוכנות העולמית נגד סמים בספורט (להלן – "WADA", World Anti-Doping Agency).

"עבירות אלה, לכשעצמן, הן עבירות חמורות ביותר, אשר על פי תקנוני WADA נושאות סנקציות קשות ביותר, לרבות הרחקות לתקופות ממושכות כלפי הפרטים שביצעו אותן.

"בענייננו, הנסיבות שבהן הפרה הנאשמת את הוראות תקנוני ההתאחדות ו-WADA – לפני, במהלך ולאחר ביצוע העבירות עצמן – הן יוצאות דופן בחומרתן.

"הנאשמת היא קבוצה מקצוענית, אשר עברה מספר הדרכות בכל הנוגע להנחיות המחמירות ביחס לשימוש בחומרים או שיטות אסורים בשנים האחרונות. הנאשמת אף הגישה בעצמה למאשימה, כחלק מהליך הרשמתה לליגת העל בעונת המשחקים האחרונה, תוכנית הסברה בנוגע לשימוש בחומרים אסורים.

תובע ההתאחדות גלעד ברגמן (תומר חבז)

"למרות זאת, כפי שיפורט להלן, התנהלותם של בעלי התפקידים המרכזיים ביותר בנאשמת – החל מאופן קבלת ההחלטה על מתן עירוי לשחקניה בניגוד להוראות WADA; דרך האופן שבו בוצע העירוי בפועל (ללא היוועצות עם גורם רפואי מוסמך, ללא הצדקה רפואית, ללא השגחה רפואית מתאימה, ללא פרוטוקול רפואי מסודר, תוך הפרה של הוראות הדין הכללי לרבות פקודת הרופאים, ותוך סיכון בריאות השחקנים והמשך הקריירה שלהם לשווא ושלא לצורך); וכלה בניסיון הטשטוש והשיבוש של חקר האמת בעניין לאחר מתן העירויים – חרגה מכל נורמת התנהגות שניתן וצריך לצפות מקבוצה מקצוענית.

"בענייננו, הדברים חמורים עוד יותר בשים לב לעיתוי ולנסיבות שבהן בוצעו ההפרות החמורות. "כך, רק בחודש אפריל האחרון חתמה הנאשמת על הסדר טיעון בגדרו הודתה באישומים חמורים ביותר שיוחסו לה בגין הפרת תקנון הבקרה התקציבית (להלן – ‘הסדר הטיעון’).

"במסגרת הסדר הטיעון התחייבה הנאשמת, בין היתר, כי מר מיקי ביתן, חבר הנהלה ומי שהיה אמון על התנהלותה הפיננסית, לא ימלא בה יותר החל מ-1.6.2026 תפקיד כלשהו. יצוין כי התחייבות זו עמדה ביסוד ובלב הסדר הטיעון בין הצדדים. כן התחייבה הנאשמת (יחד עם מר ביתן) לפרסם הודעת הבהרה והתנצלות, בגדרה נכתב, בין היתר, כדלקמן: 'אנו מכירים בכך שנפל פגם חמור בהתנהלותנו וכי המעשים שנעשו אינם עונים על הכללים המחייבים בקבוצות מקצועניות. המועדון נמצא כעת בתהליך של הפקת לקחים. הנהלת המועדון תטמיע נהלי עבודה חדשים כדי להבטיח שאירועים מסוג זה לא יחזרו על עצמם בעתיד, ואנו סמוכים ובטוחים שהפעולות שננקוט יבטיחו זאת'.

"(כמפורט להלן, חרף התראה מפורשת שקיבלה בעניין, עד עצם היום הזה הנאשמת לא פרסמה את ההודעה כפי שהתחייבה, וגם בכך הפרה את החלטת בית הדין הנכבד). "חרף ההתחייבות, כחודש ימים בלבד לאחר חתימתה על הסדר הטיעון, ביצעה הנאשמת את העבירות המיוחסות לה במסגרת האישום המרכזי בכתב אישום זה. בעבירות אלו, כאמור, נטלו חלק בעלי תפקידים מרכזיים ביותר בנאשמת, לרבות מר ביתן, מאמן הקבוצה, מנהלה הטכני, מאמן הכושר של הקבוצה ועוד.

"הדבר האחרון שניתן לומר על מעשים אלה – במהלכם סיכנה הנאשמת הן את בריאותם והן את המשך הקריירה של חלק נכבד משחקניה, ובאופן אבסורדי, לטענתה שלה, גם ללא שום תכלית או הצדקה מקצועית – הוא כי הם נעשו בהתאם לסטנדרטים או לכללים המחייבים קבוצה מקצוענית.

"אם בכך לא די, במהלך הניסיון להגיע לחקר האמת, גורמים שונים מטעם הנאשמת גם פעלו לשבש את הליך החקירה, והכל בהובלתו של גורם שהתחייב ושבית הדין הנכבד הורה לו שלא להיות מעורב בשום צורה בניהול הנאשמת, במישרין או בעקיפין, רק מספר חודשים קודם לכן – מר ביתן.

"כפי שיפורט להלן, התנהלותה של הנאשמת והדרך העקבית שבה היא 'מצפצפת' על תקנוני ההתאחדות והחלטות בית הדין הנכבד אינה הולמת קבוצת כדורגל מקצוענית. בית הדין הנכבד יתבקש לבחון את אופן התנהלותה הפסול של הנאשמת כמכלול, לרבות את המשך מעורבותו של מר ביתן בעניין הקבוצה, הן בבואו להכריע באישומים כלפיה והן בבואו לגזור את דינה. WADA היא ארגון בינלאומי עצמאי שהוקם בשנת 1999 במטרה להוביל, לתאם ולפקח על המאבק העולמי בשימוש בחומרים ובשיטות אסורות בספורט, בין היתר באמצעות שיתופי פעולה עם סוכנויות מקומיות והתאחדויות ספורט שונות ברחבי העולם.

"WADA היא מנסחת ה'קוד העולמי' למניעת סימום, והיא מפרסמת מדי שנה את רשימת החומרים (והשיטות) האסורים לשימוש בידי ספורטאים (להלן בהתאמה – 'הקוד העולמי' ו-'החומרים האסורים'). הסוכנות הישראלית למניעת סימום בספורט (להלן – 'INADO') היא הזרוע הביצועית המקומית של WADA; היא כפופה להוראות הקוד העולמי ונתונה לפיקוחה של WADA.

"בכלל כך, אמונה INADO על העברת הדרכות למניעת סימום בקרב ספורטאים, ביצוע בדיקות לאיתור חומרים אסורים בקרב ספורטאים, והעמדה לדין של ספורטאים שהפרו את הקוד העולמי. (הנאשמת, על שחקניה ואנשי הצוות שלה, עברו בעצמן שתי הדרכות שכאלה בעונות המשחקים 24/25 ו-25/26: בחודש פברואר 2025 וביום 17.5.2026, זמן קצר לאחר אירועי כתב האישום דנא).

"פיפ"א, ארגון הכדורגל העולמי, אימצה את הקוד העולמי לתקנון למניעת סימום שלה, תוך שהיא מחייבת את ההתאחדויות החברות בה לאמץ את הנורמות שנקבעו בגדרו (פרקים I ו-II ל-FIFA Anti-Doping Regulations).

"בהתאם, גם תקנוני ההתאחדות אימצו את הוראת פיפ"א בעניין במסגרת התקנון הרפואי, בגדרו נקבע, בין היתר, בסעיף 8 כדלקמן: 'שחקן לא ישתמש בחומרים אסורים, כהגדרתם ברשימת החומרים האסורים של WADA, בתקנות הספורט (סמים ותכשירים ממריצים), התשנ"ו-1996 או בכל דין אחר'. וכן בסעיף 9 לתקנון הרפואי: 'חל איסור על כל ממלא תפקיד בקבוצה לסייע, במישרין או בעקיפין ובכל דרך שהיא, לשימוש בחומרים אסורים בידי שחקן של קבוצתו'. "בסעיף 13 לתקנון הרפואי נקבע כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנונים, יחולו הוראות תקנון פיפ"א למניעת שימוש בסמים, אשר, כאמור, אימץ בעיקרו את הקוד העולמי, לרבות לעניין רשימת החומרים האסורים.

"ברשימת החומרים האסורים נכלל, בין היתר תחת הכותרת 'Physical and Chemical Manipulation', האיסור הבא (סעיף M2.2 לרשימת החומרים האסורים): 'Intravenous infusion and/or injections of more than a total of 100 mL per 12-hour period except for those legitimately received in the course of hospital treatments, surgical procedures or clinical diagnostic investigations'.

"היינו, עצם השיטה של החדרת חומר כלשהו לווריד של ספורטאי מעל 100 מ"ל בתוך פרק זמן של 12 שעות, שלא לצורך רפואי מובהק, מהווה הפרה של הקוד העולמי. זאת, ללא קשר לשאלה מהו ה'חומר' שהוחדר לווריד והאם מדובר ב'חומר אסור'.

"הסיבה להכללת השיטה של החדרת עירוי תוך-ורידי ברשימת החומרים האסורים נובעת בראש ובראשונה מכך שהחדרה מהירה של נפח נוזלים גדול ישירות לדם מפחיתה באופן מלאכותי את הריכוז של חומרים אסורים בדם (ככל שישנם), ובכך עשויה לשבש את היכולת לאתר חומרים אסורים בבדיקות שתן/דם. נוסף על כך, מתן עירוי נוזלי לווריד בנפח גדול עשוי לשפר את יכולת ההתאוששות של הספורטאי בדרך לא טבעית, תוך קניית יתרון תחרותי בלתי הוגן. בהתאם, חלה חובה על ספורטאים למנוע שימוש בחומר אסור או בשיטה אסורה. די בכך שספורטאי ניסה לעשות שימוש בשיטה אסורה, אף אם לא היה מודע לכך, כדי לבסס הפרה של הקוד העולמי.

"בלשון סעיף 2.2 לקוד העולמי (בתרגומו לעברית): '2.2 שימוש או ניסיון שימוש על ידי ספורטאי בחומר אסור או בשיטה אסורה: 2.2.1 זוהי חובתם האישית של ספורטאים להבטיח שחומר אסור לא ייכנס לגופם ושלא ייעשה שימוש בכל שיטה אסורה. לפיכך, אין צורך להוכיח כוונה, אשם, רשלנות או ידיעה אודות שימוש מצד הספורטאי על מנת לבסס הפרה של כלל למניעת שימוש בחומר אסור או בשיטה אסורה. 2.2.2 ההצלחה או הכישלון של שימוש או ניסיון שימוש בחומר אסור או בשיטה אסורה אינם חשובים. די שנעשה שימוש או ניסיון שימוש בחומר האסור או בשיטה האסורה כדי שתתבצע הפרת כללים למניעת סימום בספורט'.

"בהתאם, הקוד העולמי כולל שורה של סנקציות חמורות, לרבות הרחקות לתקופה של עד ארבע שנים, נגד ספורטאים שהפרו את סעיף 2.2 לקוד העולמי, אשר יכולות להגיע, בהעדר נסיבות מקלות, להרחקה של ארבע שנים מכל פעילות (סעיף 10.2 לקוד העולמי). בהתאם לסעיף 10.4 לקוד העולמי, ככל שההפרה נעשתה ב'נסיבות מחמירות' (ובכלל כך הפרה של סעיפים 2.5, 2.9 ו-2.11 לקוד העולמי – שכל כולן פעולות שנועדו לקשור קשר, להסתיר, לשבש או להרתיע אדם מלדווח על הפרת הקוד), הענישה יכולה להיות קשה אף יותר.

"בכל הנוגע לקבוצות, הקוד העולמי קובע כי אם יותר משני חברים בקבוצה הפרו את הקוד, ניתן להטיל סנקציה מתאימה גם על הקבוצה, לרבות פסילת תוצאות, הפחתת נקודות והרחקה מתחרויות. כך נקבע בעניין זה בסעיפים 11.2 ו-11.3 לקוד העולמי: '11.2 השלכות לגבי ספורט קבוצתי: אם נמצא כי יותר משני (2) חברים בקבוצה בספורט קבוצתי ביצעו הפרה של כלל אי-סימום בספורט במהלך תקופת אירוע, הגוף המסדיר את האירוע יטיל סנקציה מתאימה על הקבוצה (למשל, איבוד נקודות, פסילה מתחרות או אירוע, או סנקציה אחרת) בנוסף לכל ההשלכות המוטלות על הספורטאי המסוים שביצע את ההפרה של כלל אי-סימום בספורט'.

"המאשימה תטען כי בכך שבעלי התפקידים המרכזיים ביותר בנאשמת הגו את הרעיון, רכשו את הציוד והחומרים, הורו (ואף דרשו) ממספר רב של שחקני הנאשמת וסייעו להם להשתמש ב'חומרים אסורים', עברה הנאשמת עבירה של סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים (סעיף 84(כט) לתקנון המשמעת וסעיף 9 לתקנון הרפואי). "בהקשר זה תבהיר המאשימה כי העובדות המפורטות לעיל מצביעות על כך שלפחות חלק משחקני הנאשמת קיבלו בפועל עירוי של מעל 100 מ"ל, ובכך הפרו את הוראות סעיף 8 לתקנון הרפואי ולקוד העולמי (ועל כך הם עומדים לדין בנפרד בידי INADO).

"עם זאת, גם ביחס ליתר השחקנים, נסיבות מתן העירוי, הציוד שנרכש ושבו השתמשו לצורך מתן העירוי מעידים כי, לכל הפחות, הנאשמת (באמצעות בעלי התפקידים מטעמה) עברה עבירה של ניסיון לשימוש בשיטה אסורה לפי סעיף 2.2 לקוד העולמי, שכמוה כעבירה העיקרית עצמה; וזאת מתוך רצון לקנות יתרון לא הוגן על יריבותיה למאבק נגד ירידת ליגה.

"המאשימה תוסיף ותטען כי האופן שבו בוצע העירוי בפועל – ללא היוועצות עם גורם רפואי מוסמך, ללא הצדקה רפואית, ללא השגחה רפואית, ללא פרוטוקול רפואי מסודר, תוך הפרה של הוראות הדין הכללי (לרבות פקודת הרופאים), ותוך סיכון בריאות השחקנים והמשך הקריירה שלהם לשווא ושלא לצורך – מהווה נסיבות מחמירות ביותר לאופן שבו בוצעה העבירה.

"עוד תטען המאשימה כי נסיבות האירוע והאופן שבו הוחלט על מתן ודרך נתינת העירויים מצביעים על כך שהיה ידוע, לפחות לחלק מנציגי הנאשמת, כי מדובר באירוע המנוגד לדין (הן הדין הכללי והן הדין המשמעתי), ועל אף זאת לא ננקטו אמצעים כלשהם למניעת העבירה. המאשימה תוסיף ותטען כי ניסיונות הנאשמת לשבש את הליך החקירה – בין היתר באמצעות מר ביתן, לרבות בדרך של ניסיון לתאם עדויות כוזבות, הדחת עדים לעדות שקר והטלת רפש בגורמי החקירה – מהווים אף הם נסיבה מחמירה, כפי שנקבע גם בהוראות הקוד העולמי.

"לבסוף, תטען המאשימה כי העובדה שעוד בטרם 'יבשה הדיו' על הסדר הטיעון בגין כשלים ניהוליים חמורים (בלשון המעטה) שבהם הודתה הנאשמת, הפרה הנאשמת את התחייבותה לאמץ 'נהלי עבודה חדשים' ולהרחיק את מר ביתן מכל תפקיד במועדון (כמו גם את התחייבויותיה על פי הסדר הטיעון ופסק דינו של בית הדין הנכבד לפרסם הודעת התנצלות), מהווה נסיבה מחמירה נוספת לאישום דנא, כמו גם עבירה עצמאית ונפרדת של אי-קיום החלטת מוסד שיפוטי.

"בהקשר זה תוסיף המאשימה ותטען כי אף ללא קשר לפעולות השיבוש וההדחה לעדות כזב שביצע מר ביתן, עצם העובדה שהוא ממשיך לנהל את הנאשמת חרף עונש ההרחקה שקיבל מהווה הפרה בוטה של הסדר הטיעון שעליו חתמה הנאשמת, המחייבת החמרה נוספת בעונשה.

"סעיפי העבירה סעיף 84(כט) לתקנון המשמעת – סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים (בנסיבות מחמירות); סעיף 84(מב) לתקנון המשמעת – עבירה על תקנוני ההתאחדות (בנסיבות מחמירות); סעיף 84(לה) לתקנון המשמעת – אי-קיום החלטת מוסד שיפוטי.

“"ראיות המאשימה: דו"ח חקירה 'DMI' על נספחיו (לרבות תמלילי אנשי הצוות, השחקנים והחובש, כמפורט שם); עדות דין פרגר (חוקר); חוות דעת רפואית של ד"ר עמיחי לבקוביץ'; מכתב התראה מיום 27.5.2026; מכתבה של הנאשמת מיום 28.6.2026; תמליל ראיון עם מר ביתן מיום 11.5.2026; תיעוד הדרכות INADO לשחקני ובעלי התפקידים בנאשמת; הליך 131610; תוכנית הדרכה למניעת סימום; מסמכים מההליך של INADO נגד אנשי הצוות והשחקנים; מסרונים שהחליף ביתן עם יו"ר איגוד המאמנים; פרסומים שונים באתרי העיתונות”.