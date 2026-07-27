בטאיי חזר לאימונים מלאים, צונאמי יפתח מול ק"ש

חדשות טובות לחיפה מכיוון המגן, הרכש אמור לפתוח לראשונה בהרכב מחר ב-20:00 בגביע הטוטו. לונווייק יהיה בסגל ועשוי לקבל דקות. וגם: מצבו של בנסון

מגן מכבי חיפה, יילה בטאיי, חזר לאימונים מלאים ויחזור בהדרגה לשחק אחרי שנפצע במהלך מחנה האימונים בברך. חזרתו יש בה כדי לעודד את ברק בכר, שכן מדובר באחד משחקני ההגנה הזרים הטובים בליגת העל שמתאים למערך של המאמן. בכר נוטה לשחק לסירוגין בקו של ארבעה שחקני הגנה ובקו של שלושה בלמים כאשר בטאיי יודע לעשות את שני התפקידים.

בינתיים, בשבוע הבא אמור לחזור מנואל בנסון לאימונים מלאים. במכבי חיפה מקווים שהקיצוני יתגבר על הפציעה האחרונה ויחזור לעניינים, ואם לא ישאיר אותה מאחוריו, לא יהיה מנוס מלהביא שחקן כנף אחר.

לונווייק ייכלל לראשונה בסגל

הקבוצה עצמה תשחק מחר (שלישי, 20:00) מול עירוני ק"ש בנתניה במסגרת גביע הטוטו ומי שאמור לפתוח לראשונה בהרכב יהיה הבלם/מגן וונדרסון צונאמי. שון גולדברג איכזב כמגן שמאלי וגם בחיפה מבינים שהוא צריך לשחק רק כבלם ולא בתפקיד אחר. וולקאם לונייק ייכלל לראשונה בסגל הקבוצה ועשוי לקבל דקות משחק.

וונדרסון צונאמי (עמרי שטיין)

במהלך האימון היום בכר יגבש את ההרכב המסתמן ומי שימצאו את עצמם מחוץ ל-11 הם זוהר זסנו וגוני נאור. אגב, נאור - כמו מתיאס נהואל, דניאל גולאני ופיטר אגבה - אינם בתוכניות ובחיפה מקווים למצוא קבוצות לכל השלושה.

בתוך כך, אחרי שנותח בלונדון, אלעד אמיר שייעדר בחמשת החודשים הקרובים , זכה אתמול לביקור מחברו לקבוצה בעונה הקודמת, ליסב עיסאת, שמשחק בבריסטול סיטי.

ליסאב עיסאת מבקר את אלעד אמיר (פרטי)

ירין לוי טרם חתם על החוזה החדש וצפוי לעשות זאת בימים הקרובים, אלא אם תהיה הצעה של הרגע האחרון מקבוצה מעבר לים שתטרוף את הקלפים ותשלם את תג המחיר שעומד על 2.5 מיליון אירו.