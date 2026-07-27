ריאל מדריד הגישה הצעה ראשונה על רודרי

למטרה הבאה: הבלאנקוס הגישו הצעה ראשונה עבור הספרדי של התכולים, שנעה בין 50 ל-60 מיליון אירו. הקשר סיכם את תנאיו, בפ.ס.ז' עוד לוטשים עיניים

אחרי שהצליחה לסגור את עסקת יאן דיומנדה, בריאל מדריד נותר עדיין מהלך אחד, אולי אחרון, בחלון ההעברות הנוכחי והוא הנחתת רודרי בבירת ספרד. קשר אתלטיקו מדריד בעבר ושחקנה של מנצ’סטר סיטי בהווה כבר סיכם את תנאיו במדי הבלאנקוס, אך המועדונים טרם הגיעו להסכמה ביניהם לגבי סכום ההעברה.

לפי העיתונאי ניקולו שירה, הסיטיזנס קיבלו הצעה מריאל, שנעה בין 50 ל-60 מיליון אירו, כל זאת שגם הוא מאשר שהתנאים בין השחקן למי שאולי תהיה קבוצתו הבאה כבר סוכמו, כשהוא נכנס אל שנתו האחרונה בחוזה במדים התכולים, וכרגע המרחק לחידושו נראה גדול ובמקביל דחה הצעה להארכת חוזהו במועדון התכול.

מבחינת הקשר הספרדי, שעלול להחמיץ חלק מהעונה הקרובה בעקבות ניתוח בגב, יש רצון לעשות את הדרך חזרה למדינת מולדתו, כשבמנצ’סטר סיטי כבר הודיעו על החתמת אליוט אנדרסון שבמידת הצורך יכנס לנעליו, כחלק משינוי הכיוון שהמועדון עשה יחד עם הגעתו של אנצו מארסקה לתפקיד המאמן במקום פפ גווארדיולה.

אנצו מארסקה. ייאלץ להסתדר ללא הברומטר של הקבוצה? (IMAGO)

ריאל לא לבד במירוץ, כשגם פאריס סן ז’רמן הוזכרה בנושא לצרפו. העדיפות של רודרי ברורה והיא כאמור לחזור לספרד, אך אלופת אירופה תנסה למשוך אותו כי היא רואה הזדמנות שאולי לא תחזור, עם מועד סיום חוזהו שמתקרב. נוסף לכך, אחרי שהבלאנקוס ביצעו את המחטף בהעברת דיומנדה, הקבוצה מעיר האורות רואה זאת כ”נקמה ספורטיבית”.

בריאל רוצים חותמת לקיץ מוצלח

עבור ריאל מדריד, ההחתמה של הקשר שהצטיין במונדיאל האחרון תהיה הדובדבן שבקצפת לקיץ קרוב למושלם עבורם. עם חזרתו של ז’וזה מוריניו לקווים והחתמתם של איברהימה קונאטה אחרי שסיים חוזה בליברפול, דנזל דאמפריס מאינטר ומארק קוקורייה מצ’לסי, יחד עם דיומנדה וחברו של רודרי בשנים האחרונות ברנרדו סילבה, שגם הוא עשה את הדרך מסיטי, הקבוצה שינתה פניה על מנת לרוץ על כל התארים.