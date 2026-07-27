סקאלוני שבוע אחרי גמר המונדיאל: אני מצטער

שבעה ימים חלפו מאז משחק ההכרעה נגד ספרד, והאיש על הקווים בארגנטינה שיתף מסר כואב וביקש סליחה מהאוהדים. האם הפרידה שלו מהנבחרת ממש קרובה?

שבוע לאחר ההפסד הכואב של נבחרת ארגנטינה לספרד בגמר מונדיאל 2026, פרסם המאמן הלאומי ליונל סקאלוני פוסט באינסטגרם. זאת לאחר שקיבל תמיכה רבה בעיר הולדתו פוחאטו, בארגנטינה, ובחר המאמן לשתף בגילוי לב את תחושותיו: "התערבו יחד עצב עם שמחה, בכי עם חיוך, מועקה עם שלווה ועצבים עם רוגע".

במוקד הפוסט, הביע המאמן התנצלות כנה בפני העם הארגנטינאי על כך שלא הצליח להגן על התואר. "כל מה שעולה לי להגיד לכם זה שאני מצטער. מצטער שלא הצלחתי להביא לכם גביע נוסף ולהעניק לכם שמחה חדשה", כתב סקאלוני. מילותיו שיקפו את הכאב העמוק ואת תחושת האחריות האישית שהוא נושא על כתפיו.

סקאלוני הקדיש חלק נכבד מהטקסט כדי להלל את שחקניו, אותם הוא מכנה "הלוחמים שלי", וביקש מהאוהדים לזכור את רוח הלחימה שלהם. "המאמץ, התשוקה, אי הרמת הידיים גם כשהכל קשה, ולתת הכל גם כשכבר לא נשאר כלום. הרצון להישאר עומדים כשהרגליים לא מצייתות למוח, זהו הגביע האמיתי", הדגיש המאמן הלאומי.

ליונל סקאלוני מחזיק את הדמעות (רויטרס)

מה צופן עתידו של סקאלוני?

לסיום, הודה סקאלוני לצוות המקצועי, לשחקנים ולעובדי ההתאחדות שפועלים מאחורי הקלעים, וחתם במשפט: "למי שיש חבר ארגנטינאי, יש אוצר". עם זאת, הפוסט הציף מחדש את סימני השאלה סביב עתידו. חוזהו של המאמן מסתיים בדצמבר הקרוב, וטרם ברור אם ימשיך בתפקידו, למרות רצונה של ההתאחדות להאריך את חוזהו עד 2030.