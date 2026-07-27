פירלו הגיב: לייחס לי משמעות פוליטית זה עיוות

אחרי הסערה, המאמן שבר שתיקה: "ייחסו לי כוונות שאינן שלי, מציק לי שהחלטה ספורטיבית נגררה לדיון ציבורי. האהבה שלי לאיטליה לא תלויה באף תפקיד"

אנדראה פירלו החליט לשבור שתיקה בעקבות הסערה שפרצה סביב מועמדותו לתפקיד מאמן נבחרת איטליה, והשתמש בחשבון האינסטגרם שלו כדי לשחרר פוסט תקיף ומלא בכאב. קשר העבר האגדי, שהיה כפסע ממינויו למאמן האזורי, התייחס לביקורת הציבורית על התקשרותו עם חברת 'פונבט' הרוסית והבהיר כי העליהום שנעשה סביבו פגע בו קשות.

"בימים האחרונים צפיתי במרירות גדולה בדיון שהתפתח סביב שמי והאפשרות שאמלא את תפקיד מאמן הנבחרת", פתח פירלו את הדברים. הוא הסביר את שתיקתו עד כה: "מתוך כבוד למוסדות, להתאחדות ולכל המעורבים בדבר, בחרתי לשמור על שתיקה. עם זאת, אני מרגיש מחויב להבהיר מספר נקודות. לאורך הקריירה שלי, תחילה כשחקן כיום כמאמן, תמיד פעלתי בציות מלא לחוקים ובכבוד לחוזים עליהם חתמתי".

קשר העבר הבהיר את מהות הקשר המדובר עם החברה הרוסית, קשר שהחל בתקופתו באיחוד האמירויות: "שיתוף הפעולה המקצועי שעומד במרכז המחלוקת האחרונה נולד כחלק ממסלול העבודה שלי באיחוד האמירויות, והוא אך ורק בעל אופי מסחרי וספורטיבי. לייחס לשיתוף הפעולה הזה משמעות פוליטית פירושו לייחס לי אמונות שמעולם לא הבעתי ושאינן שייכות לי".

אנדראה פירלו ופאולו מלדיני (IMAGO)

בהמשך דבריו הודה פירלו לפאולו מלדיני ולאונרדו על התמיכה שהביעו בו, והדגיש את המחיר האישי של הפרשה: "מציק לי שהחלטה ספורטיבית נגררה במהירות לדיון ציבורי שהסתיים בהדבקת כוונות ומשמעויות שאינן שלי. האהבה שלי לאיטליה אינה תלויה בתפקיד כזה או אחר. היא חלק מההיסטוריה שלי, מהזהות שלי, ותמשיך ללוות אותי תמיד".

מקור הסערה

התגובה החריפה של פירלו מגיעה על רקע בדיקות מעמיקות שביצע נשיא הוויל"ר (הוועד האולימפי האיטלקי), ג'ובאני מלאגו. על פי הממצאים באיטליה, בחוזה של פירלו מול 'יונייטד' מדובאי אין אזכור ל'פונבט', אך קיים חוזה חסות וזכויות תדמית נפרד שחתם באופן אישי – אלמנט שנתפס על ידי ראשי הספורט באיטליה כבעייתי במיוחד ומנע בסופו של דבר את המינוי, לפחות כרגע.

בינתיים, פאולו מלדיני שמשמש כמנהל המקצועי בהתאחדות האיטלקית, ישקול להתפטר אם פירלו לא ימונה למאמן. אם אכן מגן העבר האגדי יעזוב, ג’ורג’יו קייליני יקבל הצעה.