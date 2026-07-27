אלברס הבהיר לבארסה שיעשה מחווה נוספת כדי לעבור

דיווח: בעוד אתלטיקו מתבצרת בעמדתה, החלוץ יפעל בשני מישורים כדי לכפות את מכירתו ולהגשים את החלום שלו. על השבוע הגורלי אחרי ההצהרה של לאפורטה

חוליאן אלברס לא מתכוון לוותר על החלום הגדול שלו. החלוץ הארגנטינאי הצהיר לא פעם באופן פומבי על שאיפתו ללבוש את המדים של ברצלונה, ובמועדון הקטלאני כבר יודעים היטב שהוא יעשה כל שביכולתו כדי להגשים את המעבר. בבארסה ממתינים כעת למהלך נוסף מצידו של השחקן, לאחר שכבר במהלך המונדיאל עשה את הצעד הראשון כשסיפר כי שוחח עם הגורמים הרלוונטיים במועדון והבהיר להם כי מעבר יהיה הפתרון הטוב ביותר עבור כל הצדדים.

כדי לסלול את דרכו לקאמפ נואו, אלברס פועל כעת בשני מישורים במקביל והוא הבהיר את זה לברצלונה: שיחה ישירה עם ראשי אתלטיקו, לצד התבטאות פומבית נוספת שמתוכננת לצאת לפועל בימים הקרובים. הזמן אינו משחק לטובתו של החלוץ, שכן הוא זומן לפתיחת האימונים תחת דייגו סימאונה ב-10 באוגוסט, והוא מעוניין להבהיר את עמדתו הנחרצת עוד לפני שמישהו יראה אותו חוזר למתחם האימונים של אתלטיקו.

בינתיים, העמדה הנוקשה של הקולצ’ונרוס, שסירבו להצעה בגובה 100 מיליון אירו, מהווה מכשול משמעותי במיוחד. אלברס מרגיש מרומה מצד הנהלת אתלטיקו, שלטענתו הבטיחה לדון בהצעות ראויות, אך התבצרה בעמדתה כשמדובר בהצעה מברצלונה, שהיא היעד היחיד שבאמת מעניין אותו. באתלטיקו קיוו לקדם אופציות אחרות, כמו עסקה מול ארסנל שתכלול את ויקטור גיוקרש, אך התוכנית הזו קרסה לאחר שהתותחנים שינו סדרי עדיפויות וסימנו את ויניסיוס ג'וניור כמטרה המרכזית.

דייגו סימאונה וחוליאן אלברס (IMAGO)

אלברס מבין מבין שעם חוזה חתום עד 2031 וסעיף שחרור בלתי נגיש של 500 מיליון אירו, לא תהיה לו ברירה אלא לכפות את המכירה. מנגד, בברצלונה מבהירים כי אלברס הוא הרכש המועדף על הצוות המקצועי, אך מבהירים כי לא יניעו מהלך כספי חדש עד שהשחקן עצמו יעשה את הצעד הבא.

השבוע הגורלי

הכדור נמצא כעת לחלוטין ברגליים שלו והשבוע צפויות התפתחויות לכאן או לכאן. צריך לזכור שז’ואן לאפורטה שלח מסר ברור בימים האחרונים כשאמר שההצעה של בארסה לא תישאר לעד ובסוף החודש או בתחילת אוגוסט היא תפוג – כלומר עד הסופ"ש הקרוב.

כידוע, בבארסה רוצים את אלברס כמחליף של רוברט לבנדובסקי שעזב ל-MLS. בעוד גם עתידו של פראן טורס לא ברור, הקטלונים חייבים לחזק את ההתקפה לקראת העונה הקרובה וצריכים לקדם את הרכש של חלוץ, בין אם זה יהיה הארגנטינאי או מישהו אחר.