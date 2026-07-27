"הסכומים מופרזים לחלוטין, לא נסטה מהעקרונות"

פ.ס.ז' בביקורת אחרי שדיומנדה סגר בריאל: "לא נאפשר לגרור אותנו לאינפלציית מחירים מלאכותית". בספרד מעריכים שהבלאנקוס ישלמו כ-120 מיליון אירו

פ.ס.ז’ הודיעה אמש (ראשון) רשמית שהיא יורדת מהחתמת יאן דיומנדה. הצעד של אלופת צרפת מגיע שעות ספורות בלבד לאחר שהודלף כי ריאל מדריד כבר סגרה עסקה עם לייפציג על מעבר הקיצוני בן ה-19 תמורת סכום עתק של בין 120 ל-130 מיליון אירו.

דיומנדה ישחק בריאל שהיה סיכום בעל פה בינו לבין פ.ס.ז’ עוד מאז מונדיאל, ולא רק שהמועדון הצרפתי הודיע שהוא מוותר על החתמתו בסופו של דבר, בהודעה הייתה גם ביקורת ברורה.

“הסרנו באופן רשמי את ההתעניינות וסיימנו את כל המו"מ בנוגע ליאן דיומנדה”, נכתב בהודעת פ.ס.ז’, “הסכום הנדרש עבור ההעברה, כמו גם תביעות השכר, היו מופרזים לחלוטין ובאופן כזה שהיו מפרים את האיזון בשוק. פ.ס.ז' לא תסטה מעקרונותיה לניהול כלכלי קפדני ושמירה על איזון בסגל".

פלורנטינו פרס עם נאסר אל חלאיפי (האתר הרשמי של פ.ס.ז')

בפ.ס.ז’ הבהירו כי הם אינם מוכנים לקחת חלק במשחקים של סוכנים או מועדונים מתחרים, וחתמו את ההודעה במסר תקיף במיוחד: "כאלופת אירופה פעמיים ברציפות והמועדון המעוטר ביותר בשנים האחרונות, פאריס סן-ז'רמן לא תאפשר לגרור אותה לאינפלציית מחירים מלאכותית. המועדון ימשיך, ברוגע ובביטחון, באסטרטגיית שוק ההעברות המתוכננת שלו".

הרכש הבא של מוריניו

דיומנדה יהיה חלק מהמהפכה של ז’וזה מוריניו בריאל מדריד. אחרי עונה כושלת ללא תארים, הבלאנקוס עוברים קיץ עם שינויים רבים. הקיצוני מצטרף לאיברהימה קונאטה, דנזל דאמפריס, מארק קוקורייה וברנרדו סילבה כפנים החדשות בסנטיאגו ברנבאו.

דיומנדה עבר רק בקיץ שעבר מלגאנס ללייפציג תמורת כ-20 מיליון אירו, וכבר בעונת הבכורה שלו בגרמניה הפך לאחד מכוכבי הבונדסליגה. היו לו 15 שערים ו-11 בישולים בעונה החולפת בלייפציג, ובמונדיאל הוא המשיך להרשים במדי נבחרת חוף השנהב ואף כבש מול אקוודור.