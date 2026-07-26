לא יגיע למכבי ת"א: וילדוסה חתם בפרטיזן בלגרד

הרכז, שהיה מועמד לצהובים שסימנו אותו כאחד השמות המובילים לחיזוק, עזב את וירטוס בולוניה לאחר עונה אחת בלבד והצטרף באופן רשמי לקבוצה הסרבית

לוקה וילדוסה, שהיה מועמד למכבי תל אביב ואף סומן על ידי הצהובים כאחד השמות המובילים לחיזוק הקו האחורי, לא יצטרף בסופו של דבר לקבוצה. הרכז הארגנטינאי בן ה-30 חתם היום (רביעי) באופן רשמי על חוזה לשנתיים בפרטיזן בלגרד, שעזב את וירטוס בולוניה אחרי עונה אחת בלבד.

וילדוזה הצטרף לווירטוס בקיץ שעבר בחוזה לשלוש שנים, אך ההסכם כלל סעיפי יציאה. עם מינויו של אלכס מומברו למאמן הקבוצה האיטלקית והשינויים שנערכו בסגל, קיבל הארגנטינאי הצעה מפרטיזן והחליט להמשיך את הקריירה בסרביה.

המעבר צפוי לעורר עניין רב, שכן וילדוזה שיחק בעבר בשורות הכוכב האדום, היריבה העירונית המושבעת של פרטיזן. בנוסף, במהלך הקריירה שלו שיחק גם בשתי היריבות הגדולות של יוון – פנאתינייקוס ואולימפיאקוס – ואף זכה עם פנאתינייקוס ביורוליג, כך שהוא הופך לאחד השחקנים הבודדים ששיחקו בארבע היריבות הגדולות של סרביה ויוון.