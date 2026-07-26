הפועל העמק החתימה גארד צעיר חדש

רן סולומון, בוגר מחלקת הנוער של הפועל חולון הצטרף לצפוניים ושיתף: "כבוד גדול, מקווה לעזור בהשגת המטרות". אברהמי: "שחקן מוכשר עם אופי של לוחם"

הפועל העמק המשיכה את הכנותיה לעונה הקרובה שבפתח, כאשר החתימה היום (ראשון) שחקן צעיר ומוכשר לשורותיה. רן סולומון, בוגר מחלקת הנוער של הפועל חולון הצטרף לאדומים של שרון אברהמי.

סולומון (21, גארד, 1.85), בוגר מחלקת הנוער של הפועל חולון, השתייך גם לסגל הקבוצה הבוגרת בין השנים 2022-2025 ושיחק בעונה האחרונה בחבל מודיעין , בליגה הארצית.

רן סולומון שיתף: “כבוד גדול להצטרף לקבוצה גדולה כמו הפועל העמק. מחכה כבר לפגוש את האוהדים ומקווה לעזור לקבוצה להשיג את המטרות שלה”. מאמן הקבוצה, שרון אברהמי, הוסיף: “אני שמח מאוד שרן מצטרף אלינו. רן שחקן צעיר ומוכשר עם אופי של לוחם, ואני בטוח שישתלב אצלנו מצוין”.