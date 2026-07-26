עובדת במרץ: מקסי קלבר על הכוונת של הפועל ת"א

פרסום ראשון: סגנית האלופה לא מסתפקת בחיזוקים שרשמה עד כה, וכעת היא מתעניינת בפורוורד הגרמני שברזומה שלו 9 עונות ב-NBA במדי דאלאס והלייקרס

הפועל תל אביב ממשיכה לעבוד במרץ בשוק השחקנים וכעת נודע לראשונה ל-ONE כי סגנית האלופה מכוונת למקסי קלבר (34, 2.08). הפורוורד סנטר הגרמני שיחק בעונה החולפת בלוס אנג׳לס לייקרס במה שהייתה עונתו התשיעית בליגה שנחשבת לטובה בעולם.

קלבר החל את הקריירה המקצוענית שלו בווירצבורג מהליגה הגרמנית ולאחר שלא נבחר בדראפט חתם באובראדוירו. בתום עונה אחת בספרד חתם הפורוורד סנטר בבאיירן מינכן במדיה שיחק שתי עונות, בעונתו השנייה בקבוצה הבווארית קלאבר העמיד ביורוקאפ ממוצעים של 9.7 נקודות לצד 6.6 ריבאונדים בעונה שהסתיימה ברבע גמר המפעל.

הקפיצה המיוחלת ל-NBA הגיעה כבר לאחר העונה השנייה במינכן כאשר חתם בדאלאס מאבריקס אצלה שיחק למעשה עד 2025, לפני שעבר ללוס אנג׳לס לייקרס בעונה שעברה, במדיה העמיד ממוצעים של 2 נקודות ו-2 ריבאונדים ב-43 משחקים.

מקסי קלבר מול ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

בקריירה שלו בליגה שנחשבת לטובה בעולם העמיד ממוצעים של 6 נקודות לצד 4.2 ריבאונדים במהלך העונה הסדירה, בפלייאוף ממוצעיו עמדו על 5.9 נקודות לצד 3.6 ריבאונדים. בתשע שנותיו בארצות בארצות הברית הפורוורד סנטר הגרמני שיחק בלא פחות מ-531 משחקים.