אבו פאני הצטיין בניצחון הכוכב, עוד שער לחליחאל

הקשר החדש של האלופה הסרבית בלט ב-1:3 על וויבודינה; החלוץ שמשחק בקוריאה הדרומית מצא את הרשת בפעם השביעית מעמדת המחליף בהפסד 2:1 של גאנגוון

עונה חדשה בפתח והקבוצות השונות ברחבי אירופה והעולם מתכוננות להזנקה, כשגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# מוחמד אבו פאני כובש את אוהדי הכוכב האדום. הקשר שחתם הקיץ בקבוצה הצטיין גם הערב עם הופעה נהדרת נגד וויבודינה כשאמנם לא כבש או בישל, אבל ב-62 דקות מסר 3 מסירות מפתח לחבריו בהתקפה. בדקה ה-43 הוא גם ספג כרטיס צהוב, זאת בזמן שהכוכב ניצחה 1:3.

# מסרב לעצור. עבדאללה חליחאל הוא אחד הלגיונרים החמים בעולם נמצא בקוריאה הדרומית ומשחק במדי גאנגוון המקומית. החלוץ הלוהט, שזכה לתקן ה”סופר-סאב”, עלה מהספסל פעם נוספת ושוב מצא את הרשת. שער שביעי שלו, הכל מעמדת המחליף. הפעם זה קרה בדקה ה-90+6, שם כבש רק את השער המצמק בהפסד 2:1.

בהונגריה, גבי קניקובסקי ופרנצווארוש פתחו עונה בליגה המקומית לא כפי שציפו, עם הפסד 4:2 לפאקס. הקשר הישראלי השלים 90 דקות, אך למרות שקבוצתו הובילה פעמיים, לא הצליח לעזור לה להימנע מהפסד במחזור הפתיחה.

# במולדובה, אחרי העזיבה של ליאם חרמש, קייס גאנם ועוד לפני כן גיא דהן, אחד הנציגים האחרונים שנותרו בליגה המקומית הוא תומר כץ, שפתח היום במדי קבוצתו פוליטכניקה UTM, והפסיד 2:0 לזימברו קישינב.