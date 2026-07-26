דרמה: מלדיני ישקול להתפטר אם פירלו לא ימונה

הסערה סביב מינוי הקשר האגדי למאמן הנבחרת מאיימת לפרק את ההתאחדות האיטלקית עוד לפני שהחלה לעבוד, כשהמנהל המקצועי מתעקש עליו ושוקל את עתידו

סערה פוליטית ומקצועית ענקית מאיימת לטלטל את ההתאחדות לכדורגל באיטליה: לאחר שהניסיון להנחית את פפ גווארדיולה נכשל, המנהל המקצועי פאולו מלדיני והיועץ לאונרדו סימנו מועמד אחד בלבד לאימון הנבחרת הלאומית - אנדראה פירלו. אלא שדווקא כשהיה נראה שהעשן הלבן כבר באוויר, המינוי נקלע למבוי סתום עקב סערה פוליטית וציבורית, שעלולה להוביל לזעזוע מערכתי ולהתפטרותו של מלדיני.

הסיבה לעיכוב הדרמטי נעוצה בקשריו של פירלו לחברת ההימורים הרוסית 'Fonbet' (בה הוא משמש כשגריר בינלאומי) וקשריו לאוליגרך הרוסי סרגיי לומאקין. הקשרים הללו עוררו סערה ציבורית וביקורת פוליטית נוקבת באיטליה, עמה מלדיני, איש כדורגל ודמות ספורטיבית טהורה, לא היה מוכן להתמודד.

אנדראה פירלו (רויטרס)

בעוד שנשיא הוועד האולימפי, ג'ובאני מלאגו, מנסה לנווט בזירה הפוליטית וכבר החל לבדוק אופציות חלופיות כמו אנטוניו קונטה ורוברטו מנצ'יני, מלדיני הטיל וטו מוחלט. מבחינת קפטן העבר, קונטה מחליף סגלים מדי שנתיים ומנצ'יני איבד את האשראי עקב הטריקת דלת ב-2023. מלדיני דורש מאמן מודרני שיוביל פרויקט לטווח ארוך, ובאיטליה גוברת התחושה כי הטיעונים "הפוליטיים" נגד פירלו הם רק תירוץ לעקוף את סמכותו של המנהל המקצועי.

לאונרדו יכבה את השריפה?

מלדיני, הידוע באופיו הקשוח כפי שהוכיח בעבר כשעזב את מילאן עקב מחלוקות עם ג'רי קרדינלה, הסכים לקחת את תפקיד המנהל המקצועי רק תחת ההבטחה שתינתן לו עצמאות מלאה בבחירת המאמן. אם הנהלת ההתאחדות תחסום את מינויו של פירלו ותפקיע מידיו את הסמכות, מלדיני עשוי לשבור את הכלים ולשקול את עתידו בנבחרת.

פאולו מלדיני (IMAGO)

במצב העדין שנוצר, מי שצפוי להיכנס לתמונת התיווך הוא היועץ לאונרדו. הברזילאי עשוי לשמש כגורם המאזן והמתווך בין הצדדים, בניסיון למנוע פיצוץ מוקדם ולהבטיח שהנבחרת האיטלקית, שאחרי שביקרה בשלושה מונדיאלים רצופים כצופה מהצד משוועת לדרך חדשה, לא תיכנס לסחרור ניהולי נוסף.