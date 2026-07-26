אולמו שובר שתיקה: "מי שמתרץ אגרוף, לא מתחרט"

כוכב ברצלונה ונבחרת ספרד תקף את עוזר המאמן של ארגנטינה, אייאלה, בעקבות התקרית בסיום גמר המונדיאל: "לא צריך את הסליחה שלו, הוא לא אומר אמת"

קשרה של ברצלונה ונבחרת ספרד, דני אולמו, דיבר לראשונה מאז סערת הענק שפרצה בסיום גמר מונדיאל 2026 מול נבחרת ארגנטינה. בראיון נוקב ל-⁠”דיארי דה טראסה”⁠, פירק אולמו לגורמים את מה שנקרא “התנצלותו” של עוזר מאמן הנבחרת היריבה, רוברטו אייאלה.

כזכור, המהומה הגדולה והאלימה על הדשא החלה מיד לאחר שריקת הסיום, כשארגנטינאים איבדו עשתונות בעקבות ההפסד. אייאלה ניגש לאולמו והנחית עליו מכה — פעולה שאותה ניסה מאוחר יותר להקטין כ”יותר דחיפה מאשר אגרוף” ו-”תגובה למילים שנאמרו”.

“מי שמתרץ אגרוף - לא באמת מתחרט”

אולמו מצידו סירב לקבל את ההתנצלות: “מי שמתוודה שהוא מתחרט, אבל מצדיק אגרוף בטענה שזו הייתה תגובה לאמירה כלשהי, בטוח לא מתחרט. הוא לא אומר את האמת, כי לא אמרתי לו שום דבר, ולכן אני גם לא צריך שהוא יתנצל בפניי. מה שבאמת מגדיר אותנו זה לא הטעות, אלא האומץ לקחת עליה אחריות”.

העימות בין שחקני ספרד וארגנטינה (IMAGO)

הקשר הספרדי הבהיר כי מבחינתו הדגש חייב להיות על רוח הספורט והדוגמה האישית: “חשיבות הכדורגל אומרת ששחקנים הם דוגמה לילדים ולדורות החדשים, וזה טומן בחובו אחריות גדולה. אני רוצה שיזכרו ויהיו גאים בצורה בה התחרנו, איך שניצחנו, ומעל הכל בהתנהגות שלנו”.

הסוד להצלחה של אלופת העולם

מעבר לטמפרטורות הגבוהות והעימותים הפיזיים, אולמו ניצל את הראיון כדי להסביר מה הפך את נבחרת ספרד לאלופת עולם: “הקבוצה והקולקטיב הם תמיד מעל האינדיבידואלים”. הקשר הדגיש את העבודה הקשה של הצוות, הכושר הפיזי, וה”אימון הבלתי נראה” – תזונה, מנוחה, התאוששות והכנה מנטלית, שהובילו לכוכב השני על חולצת הלה רוחה.