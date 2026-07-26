"היה קשה למצוא מקום שקט, בהולנד אפשר לחיות"

סתיו למקין, שמשחק בטוונטה, סיפק ראיון בתקשורת המקומית: "כשאין דברים אחרים שמטרידים אותך, אפשר להתרכז בכדורגל". וגם: מה גרם לו להגיע לקבוצה?

סתיו למקין חווה תקופה טובה עד כה בהולנד. הבלם, שהצטרף לטוונטה בעונה שעברה משחטאר דונייצק, הפך לאחד משחקני המפתח של הקבוצה. הבלם בן ה-23 התקשה בתחילת דרכו, אך מאז הגעתו של המאמן ג'ון ואן דן ברום תפס מקום של קבע בהרכב והציג יכולת מרשימה, כשהיום (ראשון) בראיון על הדרך שלו לקבוצה ההולנדית ועל הרוגע במדינה לעומת החיים באוקראינה ובישראל.

בריאיון ל"דה טוואלפדה מן" סיפר למקין על הדרך שהובילה אותו למועדון ההולנדי: "יאן סטרויר התקשר לסוכן שלי ואמר שהוא רוצה לדבר איתי. הייתי עם הנבחרת, אבל כבר שמעתי הרבה דברים טובים על המדינה ועל תרבות הכדורגל כאן. ידעתי שטוונטה היא מקום מצוין עבור שחקנים צעירים לעשות את הצעד הבא. זו לא הייתה החלטה קלה, אבל מבחינתי זו הייתה הבחירה הראשונה".

למקין הוסיף כי המנהל המקצועי יאן סטרויר היה גורם משמעותי בהחלטתו: "הוא הבהיר לי עד כמה הוא רוצה שאגיע לטוונטה. זה נתן לי הרבה ביטחון והרגשתי שזו ההחלטה הנכונה עבורי. לא התחרטתי עליה אפילו לרגע. אני באמת שמח כאן וגאה לשחק עבור המועדון הזה".

סתיו למקין (IMAGO)

התקופות במלחמה באוקראינה ובישראל לעומת הולנד

הבלם גם התייחס לתקופה המורכבת שעבר בעקבות המלחמות באוקראינה ובישראל: "בשנים האחרונות היה לי קשה למצוא שקט. כאן אנחנו יכולים לחיות חיים נורמליים וללכת לאן שאנחנו רוצים. כשאין דברים אחרים שמטרידים אותך, אפשר להתרכז בכדורגל. האנשים בהולנד מאוד נחמדים ואני באמת נהנה להיות כאן".