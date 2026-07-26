וטרנים וכוכבי על: השחקנים החופשיים שללא קבוצה

עונת המשחקים באירופה כבר מעבר לפינה, אך בשוק עדיין מסתובבים שמות ענקיים מבלי חוזה: מסלאח ו-ולאחוביץ', דרך אלאבה וסאנצ'ו ועד אלוף העולם לשעבר

בעוד קבוצות ברחבי היבשת כבר החלו את אימוני טרום העונה וחלקן אף מתחרות במוקדמות המפעלים האירופיים, חלון ההעברות עדיין מציע מציאות יוצאות דופן. שחקנים רבים שכיכבו בשנים האחרונות בבמות הגדולות ביותר מוצאים את עצמם כעת ללא חוזה, כשהם מחכים לפרויקט הנכון שיפתה אותם לחתום.

במוקד העניינים עומדים השמות הנוצצים ביותר של השוק. מוחמד סלאח בן ה-34, שסיים פרק מוצלח ואגדי במדי ליברפול, טרם חשף את היעד הבא שלו. למרות דיווחים שקישרו אותו לבשיקטאש הטורקית, בסביבתו של המצרי מצננים כרגע את השמועות.

מי שנחשב לאופציה ההתקפית הבכירה ביותר בשוק החופשי הוא דושאן ולאחוביץ'. הסרבי בן ה-26, שהפציץ 68 שערים ב-168 הופעות במדי יובנטוס, נמצא בשיא כוחו ובאיטליה מדווחים כי פנרבחצ'ה ובשיקטאש כבר הגישו לו הצעות רשמיות.

דושאן ולאחוביץ' באקסטזה (IMAGO)

שחקנים עטורי ניסיון שכל קבוצה הייתה רוצה

גם בחלק האחורי והקישור לא חסרות מציאות מנוסות. דויד אלאבה בן ה-34, שזכה ארבע פעמים בליגת האלופות, נפרד מריאל מדריד בתום חמש עונות, ולמרות היסטוריית פציעות לא פשוטה, הניסיון והמנהיגות שלו הופכים אותו לנכס יקר ערך.

לצדו, צמד האנגלים ג'יידון סאנצ'ו וג'ון סטונס מגיעים אחרי עונות מורכבות – סאנצ'ו אחרי השאלה באסטון וילה וסטונס לאחר שאיבד את מקומו בסיטי, אך שניהם עדיין מבוקשים מאוד. במרכז השדה, פאביניו בן ה-32 שרשם 111 הופעות באל איתיחאד הסעודית ואף חזר לסגל נבחרת ברזיל, מציע ניסיון עשיר, בעוד לאון גורצקה שנפרד מבאיירן מינכן בתום שמונה שנים מבוקש על ידי יובנטוס.

לאון גורצקה. יעזוב לראשונה את גרמניה? (IMAGO)

איב ביסומה בן ה-29 סיים חוזה בטוטנהאם אחרי עונה שכמעט ירדה איתה ליגה, בעוד נביל בנטאלב, שרשם סיום עונה מצוין בליל, מקווה להאריך שם את התקשרותו. בנוסף, אלוף העולם לשעבר נביל פקיר, ששיחק בשנתיים האחרונות באל ג'זירה מאיחוד האמירויות, בוחן אפשרות לחזור ליבשת הישנה. שמות מסקרנים נוספים שנותרו ללא בית הם המגן רפאל גררו שנפרד מבאיירן מינכן והקיצוני קרפין דיאטה שסיים את דרכו במונאקו.