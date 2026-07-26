בפעם החמישית: טאדיי פוגאצ'ר זכה בטור דה פראנס

הסלובני רשם זכייה שנייה בחולצה הצהובה תוך פחות משנה ונכנס לרשימה של הגדולים. דל טורו סיים 3 וזכה בחולצה הלבנה, פדרסן בירוקה וקארפאס במשובצת

מרוץ האופניים היוקרתי בעולם, הטור דה פראנס, הגיע לסיומו הערב (ראשון) בפאריס, כאשר טאדיי פוגאצ’ר השלים זכייה שנייה תוך פחות משנה וחמישית בסך הכל, דבר שהכניס אותו לרשימה של הרוכבים האגדיים ביותר.

פוגאצ'ר המשיך לבסס את מעמדו כאחד מרוכבי האופניים הגדולים של דורו. לאורך שלושת השבועות של המרוץ הוא הפגין עליונות כמעט בכל סוגי הקטעים – בטיפוסים, בנגד השעון וגם בקטעים המישוריים, והוכיח פעם נוספת מדוע הוא נחשב לרוכב השלם ביותר בפלוטון.

הסלובני שלט במרוץ בביטחון, ידע להגיב לכל ניסיון התקפה של יריביו, וכשנדרש גם יזם מהלכים התקפיים שהכריעו את המאבק על החולצה הצהובה. היכולת לשלב כוח, טקטיקה וקבלת החלטות תחת לחץ אפשרה לו לשמור על יתרונו עד לקו הסיום ולרשום עוד הישג היסטורי בקריירה המפוארת שלו.

טאדיי פוגאצ'ר משלים את המרוץ ה-21 (רויטרס)

את המקצה ה-21 והאחרון, שנערך ברחובות פאריס והסתיים בשאנז אליזה, סיים במקום הראשון מתיאו ואן דר פול ההולנדי, אחרי סיום מותח במיוחד ולאחר שפוגאצ’ר כבר הבטיח את זכייתו במרוץ הכללי.

ואן דר פול מסיים ראשון את המקצה האחרון (רויטרס)

לצד הסלובני בפודיום עמדו הבלגי רמקו אבנפואל שסיים במקום השני ואיסק דל טורו המקסיקני בן ה-23 שהתכבד במקום השלישי ואף זכה בחולצה הלבנה של הרוכב הצעיר הטוב ביותר במרוץ. בחולצה הירוקה של הספרינטר המצטיין זכה מאדס פדרסן הדני, וריצ’ארד קארפאס מאקוודור קטף את החולצה המשובצת של המטפס טוב ביותר.