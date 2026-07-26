רבע 2, : צרפת - ישראל 36:34

יורובאסקט עד גיל 18, מחזור 2: קצב נאה להתמודדות, כאשר שתי הנבחרות שניצחו במשחקן הראשון הולכות צמודות. מוסיס בולט בצד הישראלי, אימגה מנגד

לאחר הניצחון האדיר שלה אתמול על יוון, הנבחרת עד גיל 18 ממשיכה במסעה באליפות אירופה כאשר בשעה זו היא פוגשת את צרפת, והיא שואפת להמשיך במומנטום הנהדר שלה ולרשום ניצחון שני ברציפות.

כידוע, החבורה של נדב זילברשטיין ביצעה קאמבק נפלא מול היוונים אמש, ובתום דרמה ענקית ניצחה 84:93 לאחר הארכה, כאשר מי בלטו היו אביב ארונוב ודייוויד מוסיס.

הנבחרת בכחול לבן נמצאת בבית עם יוון, צרפת ואוסטריה, וכאמור כעת היא פוגשת את צרפת, שגברה על האוסטרים במשחק ביניהם ולמעשה הנבחרת שתנצח כאן תישאר במאזן מושלם לארח שני משחקים.

רבע ראשון: 18:18 לנבחרת ישראל

חמישיית נבחרת צרפת: הוגו אימגה, לוקה לייטילר, ג’ורדן אומיסקר, קני ודו ויעל ריינאר.

חמישיית נבחרת ישראל: אביב ארונוב, אמיתי עזריאל, ליאור הרשקו, אורן טרושקין ודייוויד מוסיס.

עשר הדקות הראשונות של המשחק היו צמודות, כאשר מצד אחד ארונוב ונועם אקשטיין בלטו, ובצד השני אימגה ונתאו בורדס שמרו את הצרפתים צמודים. לאחר רבע ראשון החבורה של זילברשטיין הובילה 16:18.

רבע שני:

אקשטיין תפר שלשה בתחילת הרבע והנבחרת המשיכה ביתרון שלה, אך הצרפתים הגיבו מנגד וחזרו לשוויון 28:28. ארונוב ואימגה החליפו סלים, וסל של עזריאל הזעיק פסק זמן מהצרפתים, 34:36 לחבורה שלנו.