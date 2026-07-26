ריאל הגיעה לסיכום עם דיומנדה על חוזה ל-5 עונות

הרכש הגדול הבא מתקרב. הבלאנקוס הצליחו לסגור את הפרטים עם הקיצוני של ר.ב לייפציג בנוגע להגעתו, כשהוא צפוי לנחות למבדקים רפואיים בימים הקרובים

זה מתחמם. ריאל מדריד הגיעה לסיכום בעל פה עם יאן דיומנדה על חוזה לחמש עונות, במה שעשוי להיות הרכש הגדול ביותר של המועדון בקיץ. הכוכב הגדול של ר.ב לייפציג וחוף השנהב, שהיה קרוב לפאריס סן ז’רמן עוד לפני המונדיאל האחרון, מתקרב לבלאנקוס.

קבוצתו הגרמנית אישרה לו לטוס לספרד על מנת לערוך מבדקים רפואיים ולסכם את הפרטים האחרונים בחוזה, שצפוי להיחתם לחמש עונות. ההצעה של הלבנים עבור הקיצוני עומדת על מעל ל-100 מיליון אירו, במה שסייע לקבוצה לעקוף את הצעתה של פ.ס.ז’.

בינתיים, ב’סקיי גרמניה’ מכחישים כי יש עסקה בין המועדונים, ואף טוענים כי מעבר לכך, לא הושג אפילו סיכום על דמי המעבר כשפ.ס.ז’ עדיין בתמונה. לעומת זאת, בספרד טוענים כי המחיר ינוע בין 115 ל-120 מיליון אירו עבור הכוכב העולה, ובטוחים כי העסקה קרובה לסגירה.

האלטרנטיבה לאוליסה

המהלך צבר תאוצה לאחר שהאפשרות לצרף את מייקל אוליסה הסתבכה בעקבות סירובה של באיירן מינכן לשחרר את שחקן הכנף, מה שהוביל את ההנהלה המקצועית של ריאל להאיץ משמעותית את המגעים לצירופו של דיומנדה.

מייקל אוליסה (IMAGO)

ריאל אינה היחידה שניסתה לצרף את הכישרון מחוף השנהב. גם ליברפול הגישה הצעה של 100 מיליון אירו שנדחתה, בעוד פאריס סן ז'רמן הייתה קרובה מאוד להחתימו ואף הגיעה להבנות ראשוניות עם השחקן על חוזה לחמש שנים. עם זאת, לפי הדיווחים, כניסתה של ריאל למרוץ שינתה את התמונה, בדומה למה שאירע בעבר במאבק על פרנקו מסטנטואונו.

דיומנדה, בן 19 בלבד, נחשב לאחד הפרופילים המבוקשים ביותר ביבשת. הוא עבר רק בקיץ שעבר מלגאנס לר.ב. לייפציג תמורת כ-20 מיליון אירו, וכבר בעונת הבכורה שלו בגרמניה הפך לאחד מכוכבי הבונדסליגה. לפי הדיווח האחרון ב"ספורט" הוא סיים את העונה עם 12 שערים ושמונה בישולים, בעוד שבדיווחים מוקדמים יותר יוחסו לו 15 שערים ו-11 בישולים בכל המסגרות. במונדיאל האחרון המשיך להרשים במדי נבחרת חוף השנהב ואף כבש מול אקוודור, כאשר הופעותיו בטורניר הקפיצו עוד יותר את ערכו בשוק.

המהפכה של ריאל

אחרי עונה ללא תארים, פלורנטינו פרס החליט לבצע מהפכה בסגל, כשמינה את ז’וזה מוריניו בחזרה לעמדת המאמן, לראשונה מאז שעזב לפני יותר מעשור, כשגם על הדשא פנים חדשות יופיעו עם הגעתם של איברהימה קונאטה מליברפול, דנזל דאמפריס מאינטר, מארק קוקורייה מצ’לסי וברנרדו סילבה ממנצ’סטר סיטי. דיומנדה צפוי להיות הרכש הגדול החמישי של הקבוצה מבירת ספרד.