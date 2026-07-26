מסי יחמיץ את משחק האולסטאר, אך הפעם לא ייענש

שנה לאחר שספג השעיה בשל היעדרותו מהאירוע, הפעם הפרעוש קיבל פטור רשמי מהליגה בשל המונדיאל בשביל זמן התאוששות. גם דה פול לא ייטול חלק במשחק

ליאו מסי לא ישתתף גם השנה במשחק האולסטאר של ה-MLS, אך בניגוד לעונה שעברה, הפעם היעדרותו לא תוביל לעונש. הליגה הודיעה כי כוכב אינטר מיאמי קיבל פטור רשמי מהאירוע, זאת בעקבות השתתפותו עם נבחרת ארגנטינה במונדיאל 2026 והצורך במנוחה לאחר הטורניר.

מסי הוא אחד מארבעה שחקנים שהוחלפו בסגל ה-MLS לקראת משחק האולסטאר מול כוכבי הליגה המקסיקנית, שייערך בלילה שבין רביעי לחמישי באצטדיון בנק אוף אמריקה בשארלוט. יחד איתו נגרעו מהסגל גם רודריגו דה פול, הוגו קויפרס, שעזב למונטריי, ומבקזלי מבוקאזי. את מקומם יתפסו יאניק ברייט מאינטר מיאמי, אנדרס קובאס מוונקובר, גילהרמה מיוסטון ופיליפ זינקרנאגל משיקגו.

בשנה שעברה עמד מסי במרכז סערה לאחר שלא התייצב למשחק האולסטאר יחד עם ג'ורדי אלבה, למרות שלא היה פצוע. בהתאם לתקנון ה-MLS, השניים הושעו ממשחק אחד של אינטר מיאמי, החלטה שעוררה ביקורת חריפה מצד בעלי המועדון, חורחה מאס.

רודריגו דה פול וליאו מסי אחרי הגמר (IMAGO)

הפעם, המצב שונה: “מסי ודה פול פטורים מההשתתפות”

אלא שהפעם המצב שונה. מסי ודה פול הגיעו עם ארגנטינה עד לגמר המונדיאל, שנערך ב-19 ביולי, וב-MLS הוחלט להעניק להם זמן התאוששות. השניים כבר נעדרו מהניצחון של אינטר מיאמי על שיקגו פייר ולא יעמדו לרשות הקבוצה גם במשחק מול מונטריאול.

בהודעת הליגה נמסר: "לפני פתיחת עונת 2026 סיכמו ה-MLS וארגון השחקנים כי לאחר סיום דרכם של שחקנים במונדיאל, כל מועדון יקיים שיחות אישיות עם שחקניו כדי לקבוע את לוח הזמנים המתאים למנוחה ולחזרה לאימונים ולמשחקים. בהתאם להסכם זה, ליאו מסי ורודריגו דה פול פטורים מהשתתפות במשחק האולסטאר של 2026".

גם ללא מסי, המשחק יכלול שורת כוכבים, בהם סון הונג מין, תומאס מולר, טים רים, מקס ארפסטן ופטר מוסה, כאשר מנגד יעמדו נבחרת כוכבי הליגה המקסיקנית, שתכלול בין היתר את קיילור נבאס, גילברטו מורה, אריק לירה וחסוס גאיארדו.