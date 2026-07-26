חברו לשעבר של הולאנד: הוא ישחק יום אחד בריאל

מגנוס וולף אייקרם, ששיחק לצד חלוץ סיטי במולדה, משוכנע כי מעבר לספרד הוא עניין של זמן: "יגיע לרמה גבוהה יותר, אין לו בעיית אגו". וגם: אודגור

הופעתו של ארלינג הולאנד במונדיאל האחרון, שבה כבש שבעה שערים והוביל את נורבגיה לטורניר היסטורי, הרימה את מעמדו לשיאים חדשים. מי שרואה מקרוב את נסיקתו של הענק הוא מגנוס וולף אייקרם, קפטן מולדה לשעבר ששיחק לצדו בתחילת הדרך וכיום משמש כפרשן בכיר בטלוויזיה הנורבגית, שבטוח כי היעד הבא של הכוכב הוא לא אחר מאשר ריאל מדריד.

"אני משוכנע שזה יקרה יום אחד", הצהיר אייקרם בראיון. "ההוד המועדוני של ריאל מדריד עצום. למרות שהולאנד נמצא כיום במועדון ענק כמו מנצ'סטר סיטי, במדריד הוא יכול להגיע לרמות אפילו גבוהות יותר. השחקנים הטובים בתבל משחקים שם, והוא יבקיע שם כמויות אדירות של שערים. איך הוא יסתדר עם אמבפה, ויניסיוס ובלינגהאם? מצוין. ארלינג הוא אדם צנוע ועובד קשה שלא מחפש את אור הזרקורים. לא תהיה איתו שום בעיית אגו".

אייקרם נזכר בימים הראשונים של הולאנד בן ה-16 במולדה: "אי אפשר היה לחזות שהוא יגיע כל כך רחוק, אבל הוא עבד קשה בשביל זה. הוא היה מגיע לאימונים עם חיוך, נשאר לתרגל בעיטות ופנדלים והתעניין בתזונה עוד כנער. כיום הוא מכונת שערים בלתי ניתנת לעצירה, ועבורי הוא המספר 9 הטוב בעולם".

ארלינג הולאנד במדי מולדה (IMAGO)

"שדדו אותנו מול אנגליה"

לצד הסערה סביב עתידו של הולאנד, אייקרם התייחס גם לטורניר המונדיאל שהסתיים, בו רשמה נורווגיה ניצחון סנסציוני על ברזיל שהוציא מאות אלפים לרחובות ("היום הספורטיבי הגדול בהיסטוריה של המדינה"), אך הסתיים בהדחה כואבת ומעוררת מחלוקת מול נבחרת אנגליה.

"ההדחה הייתה לא מוצדקת והכאיבה מאוד", טען הפרשן. "היינו טובים מאנגליה, אבל השופט קלמנט טורפן ביצע סדרה של טעויות קשות. הוא פסל לנו שער חוקי לחלוטין של הולאנד, התעלם מפנדל ברור, שלא לדבר על השער האנגלי שבו הכדור פגע בכבל של המצלמה. זה היה מתסכל מאוד לסיים ככה, אבל השחקנים שלנו חזרו כגיבורים לאומיים".

סטאלה סולבאקן וארלינג הולאנד (IMAGO)

לסיום, התייחס אייקרם גם לכוכב הנורווגי הנוסף, מרטין אודגור, ולפספוס שלו בבירת ספרד: "הבעיה שלו ריאל מדריד הייתה התזמון. הדלתות היו סגורות בפניו בזמנו והוא היה חייב לעזוב. יש לו דמיון רב ללוקה מודריץ' והוא לחלוטין היה יכול להיות היורש שלו בריאל מדריד, אבל התזמון לא עבד והיום הוא כוכב ענק בארסנל ובפרמייר ליג".