פטי תקף את קיין: כשהיה באמת חשוב - הוא נעלם

אלוף העולם לשעבר קטל את חלוץ באיירן ונבחרת אנגליה, וטוען כי איבד את הסיכוי לזכות בכדור הזהב בעקבות ההדחה מהמונדיאל: "נכשל במשחקים הגדולים"

האם העונה הסדירה האדירה של הארי קיין הספיקה לו כדי להניף את כדור הזהב? אם שואלים את אגדת נבחרת צרפת ואלוף העולם מ-1998, עמנואל פטי, התשובה היא שלילית. כוכב העבר יצא במתקפה חריפה נגד חלוץ באיירן מינכן, וטען כי ההופעות שלו במאני טיים של העונה חרצו את גורלו במרוץ לתואר האישי היוקרתי.

על הנייר, קיין סיפק עונה אישית מפלצתית במדי הבווארים עם 61 שערים ב-51 הופעות בכל המסגרות, כשהוא מוביל את באיירן לזכייה בדאבל הגרמני. בנוסף, בטורניר הבלתי נשכח בארה"ב, קנדה ומקסיקו, הבקיע שישה שערים במדי נבחרת אנגליה. אלא שההדחה מול ארגנטינה בחצי הגמר, לצד ההדחה בשלב מקביל בליגת האלופות, הספיקו לפטי כדי לפסול אותו מועמדות.

"הסיכויים של הארי קיין לזכות בכדור הזהב אבדו", קבע פטי בנחרצות בראיון. "אם בוחנים רק את הליגה הגרמנית, אין נגדו שום טענה. אבל בליגת האלופות ובמדי הנבחרת, כשרגע האמת הגיע והדברים היו באמת חשובים, הוא פשוט נעלם ולא הביא את האימפקט המכריע. בגלל זה אני רואה כמה שחקנים שקודמים לו".

עמנואל פטי (רויטרס)

אז מי כן?

לפי פטי, הטורניר הנוכחי הוא עדיין המדד המרכזי והקובע ביותר לחלוקת הפרס, ומי שצריכים להוביל את המרוץ הם כוכבי אלופת העולם הטרייה, ספרד. פטי סימן במיוחד את לאמין ימאל ואת רודרי כפייבוריטים הבכירים.

"ימאל סיפק טורניר פשוט אדיר. הקריטריונים לכדור הזהב השתנו, בדיוק כמו חוקי המשחק עצמם", הסביר הצרפתי, והוסיף: "גם רודרי היה השחקן הטוב ביותר בטורניר הזה. אפילו מסי רשם מונדיאל חזק, אבל הוא משחק באינטר מיאמי".