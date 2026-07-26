שאמס מדווח: קליבלנד וגולדן סטייט בעקבות הזוניה

לאחר שלא הצליחו להנחית את לברון, הכתב הבכיר טוען שהקאבס והווריירס הגבירו את המאמצים לצרף את הפורוורד הקרואטי, שמעוניין לעזוב את ריאל מדריד

סאגת עתידו של מריו הזוניה מעלה הילוך ומפנה את המבט שוב אל עבר הליגה הטובה בעולם. בעקבות החלטתו הדרמטית של לברון ג'יימס לחתום בפילדלפיה, שוק השחקנים החופשיים ב-NBA נפתח מחדש, ועל פי דיווח של כתב ESPN הבכיר שאמס צ'ראניה, קליבלנד קאבלירס וגולדן סטייט ווריירס הגבירו משמעותית את התעניינותן בפורוורד הקרואטי של ריאל מדריד.

כזכור, הזוניה כבר הודיע לראשי הבלאנקוס על כוונתו לממש את סעיף היציאה ל-NBA העומד על כ-850 אלף אירו, אולם עד כה הסכום טרם שולם בפועל והמועד הרשמי להתרת החוזה חלף. במקביל, באירופה ובארה"ב עלו חשדות כי השחקן וסוכנו משתמשים בעניין מה-NBA כמנוף לחץ להשגת חוזה יורוליג משודרג במועדון אחר. על פי 'יורוהופס’, ה-NBA אף עוקבת מקרוב אחר התפתחות העניין כדי למנוע טקטיקות מסוג זה, אך מקורביו של השחקן מבהירים בכל הזדמנות: מטרתו היחידה היא חזרה לפרקט בארצות הברית.

הרמז של הסוכן והתכנונים מחדש ב-NBA

שמועות על מעבר אפשרי לקליבלנד כבר ריחפו באוויר בימים האחרונים, בעיקר לאחר שסוכנו של השחקן, מישקו רזנאטוביץ', פרסם הודעה מסתורית בטוויטר ובה התייחס ל"מסורת האבירית" של דוברובניק, עיר הולדתו של הזוניה, רמז שפורש בקרב רבים כקריצה לקאבלירס.

מריו הזוניה עם פה פתוח (IMAGO)

הקאבס, ששמרו על מקום בתקציב שכר השחקנים מתוך תקווה להחזיר את לברון ג'יימס לאוהיו, הפנו את מלוא מאמציהם להזוניה ברגע שמעברו של "המלך" לפילדלפיה הפך לרשמי. מן העבר השני, גם גולדן סטייט מחפשת חיזוק לעומק הרוטציה בעמדות החוץ, ורואה בקרואטי הטיפוס המתאים ביותר מבחינת יכולת מקצועית ועלויות.