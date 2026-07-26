יוצא מאזור השרון: יואב פוריאן חתם בשמשון ת"א

הבלם, ששיחק בשלוש העונות האחרונות בקבוצות מאזור השרון, ישחק בעונה הקרובה בקבוצה מליגה א׳ דרום, המודרכת ע"י אורי גוטמן. ״ננסה להתברג בצמרת״

שמשון ת"א נערכת לעונה שישית ברציפות בליגה א' דרום, כשהעונה מוביל אותה מהקווים המאמן, אורי גוטמן, שאימן בעבר בליגות הבכירות את הפועל חדרה, הפועל כפר סבא, הפועל ר"ג וסקציה נס ציונה.

הבוקר (ראשון) הצטרף לקבוצה הבלם יואב פוריאן (23), שחתם על חוזה באמצעות סוכנו, עידו ירמלובסקי. השחקן, שגדל במחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, יחל עונה רביעית ברציפות בליגה א'.

בתחילת דרכו שיחק כקשר אחורי במשך שתי עונות בהפועל הרצליה. בעונה האחרונה יואב פוריאן שיחק בעמדת הבלם במ.כ כפר סבא 1928, רשם 25 הופעות, ב-20 מהן עלה בהרכב, בחמישה מהמשחקים עלה כמחליף. השחקן שיחק במצטבר 2100 דקות משחק - והיה משיאני דקות המשחק של קבוצתו.

״הלב שלי אמר שזה המקום הנכון״

יואב פוריאן התייחס למעבר לשמשון ת"א: "קיבלתי מספר הצעות בתקופה האחרונה, אך הלב שלי אמר, ששמשון ת"א יהיה המקום הכי נכון להתקדמות שלי. אין ספק שהשיחות עם אורי גוטמן עזרו. מבחינה אישית השאיפה שלי היא לחזור ולהתקדם כמה שיותר מהר לליגה בכירה יותר, אני בטוח שעם עבודה קשה והתמדה אגיע לשם. אני חושב שנבנה משהו יפה מאוד בשמשון ת״א. כמובן שננסה להתברג בצמרת הטבלה ולשחק את הכדורגל הכי טוב שאפשר".

יואב פוריאן מוצא לנכון להוקיר את התקופה בקבוצתו הקודמת: "הגעתי למ.כ כפר סבא 1928 ומהרגע הראשון קיבלו אותי כבן בית, נתנו לי את כל הכלים להצליח. בתור אחד שגדל בהפועל כפר סבא זה היה מאוד משמעותי בשבילי. בעונה האחרונה עברתי לשחק בעמדת הבלם בעצת המאמן עידן דוד. אני חושב שהמהלך הזה קידם אותי מאוד מבחינה מקצועית וגם הוסיף לי ניסיון. סך הכל הייתה עונה טובה שנגמרה מוקדם מדי. מאחל לכפר סבא המון הצלחה בהמשך".