הפועל כפ"ס החתימה את סולל, עפולה צירפה את יפרח

קבוצות הליגה הלאומית ממשיכות במסעות הרכש שלהן: הקבוצה מהשרון הביא את שחקן ההתקפה הצעיר שגדל בהפועל פתח תקווה, בעוד המגן בן ה-20 הצטרף לעפולה

קבוצות הליגה הלאומית ממשיכות להתחזק: היום, החתימה הפועל כפר סבא את שחקן ההתקפה יואב סולל, שהצטרף לקבוצה מהשרון מהמועדון בו גדל, הפועל פתח תקווה.

סולל, בן ה-19, שהצטרף באמצעות סוכנו אסף שוורץ, כבש תשעה שערי ליגה לזכות המלאבסים בעונה הקודמת, כאשר עונת השיא שלו בליגה לנוער הייתה לפני שנתיים עם 13 שערים. הוא חתם על חוזה לשלוש עונות בקבוצה של שחר ויזינגר.

גם הפועל עפולה ממשיכה במסע הרכש שלה, כשצירפה את הבלם אליה יפרח בן ה-20, באמצעות סוכנות השחקנים פישר ספורט וסוכני השחקנים רועי סימוני וסתיו חכמון. יפרח, הוא גם אחיו של שחקן ההתקפה שגדל במכבי חיפה, נהוראי יפרח.

אליה יפרח עם סוכנו רועי סימוני (פרטי)

שחקן ההגנה גדל בעירוני קרית שמונה, כאשר בעונה שעברה הוא שיחק בהפועל בית שאן מליגה א' צפון והיה לאחד השחקנים המצטיינים בקבוצה, בעונה שכזכור הופסקה במהלכה.