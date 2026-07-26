מ.כ כפר סבא: טל בנש ממשיך לעונה נוספת

קבוצת האוהדים מהשרון הודיעה על הארכת ההתקשרות עם הבלם טל בנש, שמזוהה מאוד עם הפועל כפר סבא ופתח בכל 23 המשחקים של הקבוצה בעונה שעברה

המשכיות בקבוצת האוהדים של מ.כ כפר סבא 1928, שתחל עונה שנייה בליגה א' דרום. הקבוצה מהשרון נבנית לעונה החדשה בהובלתו של המאמן, שמעון אלקבץ, שהגיע אחרי שתי עונות מוצלחות בבית"ר יבנה, אותה העלה לליגה א' ועמה עשה עונת בכורה שקטה בליגה השלישית.

הנהלת כפר סבא הודיעה על המשך ההתקשרות עם הבלם טל בנש, שגדל במחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, שיחק שנים רבות בקבוצת הבוגרים של המועדון, בליגת העל ובליגה הלאומית, ואף לבש את מדיהן של הפועל ת"א ובית"ר ירושלים. טל בנש היה אחד משיאני דקות המשחק של הקבוצה בעונה שעברה. השחקן פתח בכל 23 המשחקים בהם עמד לרשות הקבוצה, רק בשניים מהם הוחלף. השחקן שיחק במצטבר 2200 דקות משחק.

שחקנים נוספים, שכבר חתמו על חוזה לעונה נוספת בקבוצה הם השוער בן וייצמן (32), הקשר הראל גולן (19) ושחקן ההגנה רוני לאופר (25).

שחקנים שהצטרפו הקיץ לקראת העונה: הבלם אוהד עטיה (28), שמגיע מעירוני אשקלון מליגה ב'; שחקן ההתקפה מור סעדו (20), שמגיע מקבוצת הנוער של מכבי חיפה; המגן השמאלי בן לוי (23) והחלוץ עומר פרוכטמן (22), ששיחקו בבית"ר יבנה.