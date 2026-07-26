ורדרו הגיב לדבריו של חודדה: המלצתי לא להתעסק

לאחר שהמאמן הפיל את התיק בחקירתו על מאמן הכושר, הגיעה התגובה, כשוורדרו סיפק מה אמר לחן סול: ״חן בדקתי עכשיו, אל תתעסקו, יש עניינים של WADA״

פרשת עירוני טבריה ממשיכה להסתבך. היום (ראשון) חשפנו בתוכנית ״שיחת היום״ חלק מתמלול החקירה של המאמן אלירן חודדה, שבה הפיל את התיק על מאמן הכושר שלומי ורדרו. כעת, שלומי הגיב.

שלומי ורדרו אמר שהוא התריע, אמר לחן סול שפנה אליו: ״חן, אני בדקתי עכשיו בצ׳אט, אל תתעסקו, יש עניינים של WADA וזו ההמלצה שלי״.

גרסתו של מאמן הכושר סותרת את דבריו של אלירן חודדה, שהציג תמונה אחרת לחלוטין לפי ורדרו אישר את השימוש באינפוזיות כדי לאושש את השחקנים.

״הוא בדק עם שלומי. חן אמר לי ׳דיברתי עם שלומי, יש אישור׳״, אמר חודדה בחקירה. ״אני הצעתי לחן שלמען הסדר הטוב נעשה את זה בבית החולים, חן אמר לי שהוא לא מצליח ואפשר רק בתוך המתחם״.