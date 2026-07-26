השחיינים בדרך לאליפות אירופה: רוצים גמרים

33 ישראלים ישתתפו בתחרות שתתקיים בפאריס. המיקוד יהיה בנבחרת השליחים, בגורבנקו וגם בחרותי שמכוון למדליה: "רוצה פודיום, מגיע לי להיות שם"

אליפות אירופה בשחייה תצא לדרכה בסוף השבוע בפאריס ותימשך עד לאמצע חודש אוגוסט, בהשתתפות 33 נציגים ישראלים שיתחרו בשלושה ענפים שונים. היום (ראשון) איגוד השחייה קיים אימון פתוח לקראת היציאה לצרפת, כאשר לתחרות בבריכת השחייה המאמן ליאוניד קאופמן והמנהל המקצועי יעקב טומרקין מכוונים לחמש הופעות בגמרים.

ראשית יתקיימו ביום שישי התחרויות בשחייה אומנותית, שם יופיעו שיה שר שלום, נויה צרפתי, ליאור מקמל, אלה שטיינר, נוגה לוי, ליה מקמל, קטי קונין, איה מזור, יוגב דגן, אלכסנדרה לרמן ויערה שרעבי. בהמשך, במים הפתוחים יתחרו אופק אדיר, יונתן אחדות, אמילי גולוס ורבקה אנדרוביץ'.

נבחרת השחייה האמנותית (שחר גרוס)

נבחרת השחייה האמנותית (שחר גרוס)

לאחר מכן, ב-10 באוגוסט יחלו גם תחרויות השחייה בבריכה, שם 18 שחיינים ושחייניות ייצגו את ישראל: דריה גולובטי, דניס לוקטב, לאה פולונסקי, מירון חרותי, אביב ברזלי, תומר שוסטר, ענבר דנציגר, דניאל קריצ'בסקי, מרטין קרטאבי, אנסטסיה גורבנקו, יואב רומנו, אלכסיי גלבינסקי, איתן בן שטרית, מיכאל לייטרובסקי, אוקאן גולדין, תום מיניס, תום סלע ומרק טלר.

הנציגים הישראלים בשחייה (שחר גרוס)

הנציגים הישראלים בשחייה (שחר גרוס)

בנבחרת השחייה, אותה מובילים מקצועית קאופמן וטומרקין, יודעים שתהיה תחרות גדולה משום שהפעם יתייצבו כל השחיינים החזקים ביותר ביבשת. יחד עם זאת, הישראלים לא מורידים עיניים מהמטרה ורוצים הצלחות. גורם באיגוד אמר: "אנחנו רוצים הופעות בגמרים וכמה שיותר. יש לנו שחיינים איכותיים. המטרה הריאלית היא חמש הופעות בגמרים".

ליאוניד קאופמן (שחר גרוס)

עיקר תשומת הלב תהיה כמובן סביב אנסטסיה גורבנקו, השחיינית המעוטרת שזכתה בשש מדליות זהב באליפויות אירופה לאורך השנים. הפעם היא תתייצב לתחרות מאתגרת עם שחייניות יריבות חזקות שיגיעו מהמדינות האירופאיות המובילות כאמור, אבל תבוא לשמור על תואר אלופת אירופה ב-200 וב-400 מעורב. בנוסף, גורבנקו צפויה להתחרות גם במשחי החזה הקצרים.

אנסטסיה גורבנקו (שחר גרוס)

הפוקוס יהיה גם על מירון חרותי, שפספס מדליה באליפות אירופה האחרונה בבלגרד כאשר סיים במקום הרביעי בגמר משחה ה-50 מטר פרפר. השחיין הוותיק מגיע דרוך ומוכן לאליפות אירופה הקרובה, שתהיה השביעית בקריירה שלו, ובה הוא יתחרה גם ב-50 פרפר וגם ב-50 חופשי במטרה לנסות ולאיים על הפודיום.

מירון חרותי (שחר גרוס)

מירון חרותי אמר ל-ONE: "אני תכף בן 29, ראיתי הרבה שחיינים מתחלפים בנבחרת ישראל, ואני שמח לראות שיש דור חדש ומלהיב שאני בטוח שיצליח. כיף להיות איתם בתחרות כזאת. ברמה האישית, המטרה שלי היא להיכנס לגמרים - ושם הכל יהיה פתוח. אני בא הרבה יותר מנוסה, אני כבר לא הילד שקופץ בפעם ראשונה למים העמוקים האלה ואני מאמין שהניסיון שצברתי יעזור לי. אני רוצה לאיים על מדליה. בפעם הקודמת סיימתי רביעי, הפעם אני רוצה לעמוד על הפודיום כי אני מרגיש שמגיע לי להיות שם. אחרי קריירה ארוכה שכוללת שתי אולימפיאדות, עדיין אין לי את הדבר המנצנץ הזה על הצוואר, ונראה לי שהגיע הזמן. אצטרך לעבור שלב אחר שלב בתחרות, אבל מבחינתי זו המטרה".

הנציגים הישראלים בשחייה (שחר גרוס)

הנציגים הישראלים בשחייה (שחר גרוס)

בנבחרת יש ציפיות רבות גם ממשחה השליחים ב-4X200 חופשי, עם אותה החבורה שעלתה לגמר אליפות העולם בסינגפור בשנה שעברה וקבעה שיא ישראלי של 7:06.29 דקות. ישנם חמישה שחיינים שיכולים להשתתף בשליחים ורק ארבעה ייבחרו בסופו של דבר מבין דניס לוקטב הקפטן, אלכסיי גלבינסקי, יואב רומנו, איתן בן שטרית ודניאל קריצ'בסקי. ההחלטה על השיבוצים תהיה רק בסמוך לתחרות ותתקבל על ידי המאמן ליאוניד קאופמן והמנהל המקצועי יעקב טומרקין שעובדים יחד.