בלטקסה חזר להתאמן, צפוי להיות כשיר לוויקינגור

חדשות טובות להפועל באר שבע: הבלם, שנפצע באימון המסכם באיסלנד, השתתף באימון מלא ללא מגבלות. אם לא תהיה התפתחות בלתי צפויה הוא ישחק בגומלין
הפועל באר שבע קיבלה היום (ראשון) חדשות מעודדות לקראת משחק הגומלין מול ויקינגור רייקיאוויק האיסלנדית ביום רביעי. הבלם מתן בלטקסה חזר לאימונים מלאים והשלים לראשונה אימון מלא מאז הפציעה שספג בראשו בשבוע שעבר, והוא צפוי לעמוד לרשותו של רן קוז'וק למשחק החשוב.
בלטקסה נפצע במהלך האימון המסכם באיסלנד, ערב המשחק הראשון מול אלופת איסלנד, לאחר שספג חבלה בראשו. בעקבות הפציעה הצוות הרפואי החליט שלא לסכן אותו, והוא נותר מחוץ לסגל בהתמודדות הראשונה.
בימים האחרונים המשיך הבלם בתהליך ההתאוששות, והבוקר כבר השתתף באימון מלא ללא מגבלות. במועדון מרוצים מהתקדמותו, ואם לא תהיה התפתחות בלתי צפויה, הוא צפוי לפתוח למשחק הגומלין בהונגריה, אליו באר שבע תמריא מחר (שני).