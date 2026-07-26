בלטקסה חזר להתאמן, צפוי להיות כשיר לוויקינגור

חדשות טובות להפועל באר שבע: הבלם, שנפצע באימון המסכם באיסלנד, השתתף באימון מלא ללא מגבלות. אם לא תהיה התפתחות בלתי צפויה הוא ישחק בגומלין