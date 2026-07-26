"מיקי דיבר איתי ועלה רעיון לעשות אינפוזיות"

בחקירתו חודדה הפיל את התיק על מאמן הכושר שלומי ורדרו: "חן אמר לי 'דיברתי עם שלומי, יש אישור'. הצעתי לעשות זאת בביה"ח, אבל הוא אמר שאי אפשר"

פרשת העירויים האסורים בעירוני טבריה ממשיכה להסעיר את עולם הכדורגל הישראלי ומגיעה כעת לרגע האמת שלה. להלן פרוטוקול החקירה המדויק והבלתי מצונזר של מאמן הקבוצה, אלירן חודדה, אשר מספק לחוקרים הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של אחד האירועים החמורים בשנים האחרונות בליגה.

החוקר דין פרגר: “בגדול אלירן אנחנו מדברים על אירוע ב-30 באפריל אחרי משחק שלכם מול הפועל חיפה. בין המשחק עם מ.ס אשדוד ספר לי קצת על ההתאוששות בנגיעה על התקופה העמוסה שאני באופן אישי מכיר אותה”.

חודדה: ”זו תקופה עמוסה, בכל 3-4 ימים יש משחק זה, חודש וחצי-חודשיים אינטנסיביים מאוד, יש לך פרי-מאץ’, פוסט-מאץ’, אימונים, הכנות טקטיות, פיזיות, הכנות מנטליות, המון עבודה בטווח מצומצם, הרבה אירועים ופעילות שיש לטפל בה בתקופה הזאת”.

אלירן חודדה (ראובן שוורץ)

חודדה: ”נגמר המשחק מול הפועל חיפה ב-29 באפריל, נדייק יום רביעי, השחקנים היו מאוד תשושים מהמשחק עצמו בדקה ה-90 ומשהו השווינו ל-1:1, מיקי ערך איתי שיחה ואמר שהשחקנים נראים תשושים וצריך לחשוב על פתרונות של התאוששות בצורה חוקית. עלה רעיון של לעשות אינפוזיה שעושים את זה בארה”ב ובעוד מקומות כדי לאושש את השחקנים”.

פרגר: ”עם מי התכוונת שהוא יבדוק ועם מי הוא בדק ממה שאתה יודע?”

חודדה: ”שלומי מאמן הכושר. בדרך כלל נהוג ששלומי מתייעץ עם הצוות הרפואי, אין רופא שנמצא ביום יום אבל יש גם פיזיותרפיסט של הקבוצה. בדקו, חן חזר אליי עם התשובה”.

מיקי ביתן. "ערך איתי שיחה ואמר שהשחקנים נראים תשושים" (חג'אג' רחאל)

פרגר: ”רגע הוא בדק עם הפיזיותרפיסט ושלומי?”

חודדה: ”הוא בדק עם שלומי. חן אמר לי ‘דיברתי עם שלומי, יש אישור’. מפה יצא אישור ואמרו שזה חוקי ותקין. אני הצעתי לחן שלמען הסדר הטוב נעשה את זה בבית החולים, חן אמר לי שהוא לא מצליח ואפשר רק בתוך המתחם ולהביא בחור בשם יוסי, מישהו ממד”א שיכולים לפנות אליו ולהביא לאצטדיון”.

פרגר: ”מפה הסיפור התגלגל?”

חודדה: ”נהיה אמיתיים. מכאן הרוב שמעתי בתקשורת, כמה קנו, כמה CC, לא נכנסתי לזה, זה אחת מיני הוראות רבות שאני מוריד כראש המערכת המקצועית, זה כמו להביא עוד מעסה או לקנות דבר כזה או אחר למועדון כשיוצאת הודעה והם אומרים לי שזה מאושר ותקין אני מעביר הלאה”.

שחקני עירוני טבריה (פרטי)

פרגר: “איך נקבעה החלוקה? מי עושה ומי לא?”

חודדה: ”מי שהרגיש צורך הלך ועשה, בסך הכל 6 שחקנים שבפועל גם הם אני לא בטוח מי עשה, יש כמה שלא רצו לעשות עירויים אז הם לא עשו”.

פרגר: ”והשחקנים, זה היה ההתאוששות שלו של אותו יום וכל אחד החליט על דעת עצמו אם ללכת או לא?”

חודדה: ”בגדול כן, נגיד אני זוכר שהייתי למעלה באימון, אלי (בלילתי) וסטאני (בילנקי) לא רצו לעשות, אלי אמר אני אתאושש לבד לא רוצה מחטים, סטאני אמר שהוא לא רוצה לעשות”.