דרמה באיטליה: מינוי אנדראה פירלו לנבחרת הוקפא

המינוי של אגדת הכדורגל לנבחרת איטליה, שכבר נראה בדרך לסיכום, הוקפא בשל בדיקת קשריו עם חברת הימורים רוסית והשלכותיה. וגם: ההסבר של המאמן

דרמה בנבחרת איטליה: מינויו של אנדראה פירלו למאמן הנבחרת, שנראה היה על סף סיכום, הוקפא בעקבות בדיקה של קשריו המסחריים עם חברת ההימורים הרוסית Fonbet. לפי "לה גאזטה דלו ספורט", נשיא ההתאחדות, ג'ובאני מלאגו, עצר את המהלך עד לבחינה מעמיקה של הסוגיה.

לפי הדיווח, הבעיה אינה עצם שיתוף הפעולה של פירלו עם חברת הימורים, אלא העובדה שמדובר בחברה בבעלות רוסית. הנושא הפך לרגיש במיוחד על רקע היחסים המתוחים בין איטליה לרוסיה מאז הפלישה לאוקראינה ב-2022, כאשר פירלו אף השתתף לאחרונה באירוע של החברה במוסקבה - דבר שעורר ביקורת ואף תגובות מצד גורמים פוליטיים באיטליה.

הקשר לדובאי עשוי לפתור את המשבר

עורכי דינו של פירלו טוענים כי ההסכם עם Fonbet נובע מתפקידו כמאמן יונייטד FC דובאי. בעלי המועדון, סרגיי לומאקין, מחזיק גם באינטרסים משמעותיים בחברת ההימורים, ולכן, לטענתם, עזיבתו של פירלו את המועדון תביא באופן אוטומטי גם לסיום שיתוף הפעולה המסחרי עם החברה.

בדיווח נטען כי המאמן כבר פועל להשתחרר מחוזהו בדובאי ומעוניין להיפגש עם מלאגו כדי להבהיר את עמדתו. בהתאחדות מבהירים כי לא ינהלו משא ומתן עם מאמן שעדיין חתום במועדון אחר.

מאלדיני ולאונרדו ממשיכים לדחוף

למרות הסערה, המנהל הטכני פאולו מאלדיני והיועץ לאונרדו עדיין משוכנעים שפירלו הוא האיש המתאים להוביל את הנבחרת בפרויקט ארוך טווח. מסגרת החוזה בין הצדדים כבר גובשה, ואם מלאגו יקבע שאין מניעה למינוי, ההתאחדות צפויה לחדש במהירות את המגעים בניסיון לסגור את המינוי.