"שריף כיוף לא נופל מעומרי גלזר וגאורגי ירמקוב"

אביו של השוער, סאמח כיוף, דיבר בתוכנית ״שיחת היום״: ״הוא אמר שאין סיכוי שיישאר כשוער שני, רוצה לשחק. השוערים שהביאו לא יותר טובים ממנו״

הפציעה הקשה של שריף כיוף רגע לפני המעבר להפועל רמת גן, תהליך השיקום, מכבי חיפה והעתיד. סאמח כיוף, אביו של השוער, דיבר בתוכנית "שיחת היום" של ONE על הרגעים הקשים שעברה המשפחה, הפציעה ששינתה את התוכניות, התקופה במכבי חיפה והדרך שמצפה לבנו עד החזרה למגרשים.

שלום, צהריים טובים, מה נשמע?

״בסדר אחי מה קורה״.

ספר קצת מה עובר על הילד?

״נח בבית, בעזרת השם יעשה את הניתוח ויחזור כמו נמר״.

היה צריך לעבור לרמת גן, חוסר מזל איך אתה רואה את זה?

״הוא היה אמור לפני המשחק שהוא נפצע כבר לעבור, חוסר מזל אבל הוא מקצוען והוא ימשיך״.

אתה חושב שהוא היה יכול להישאר במכבי חיפה ללא קשר לפציעה?

״הוא אמר לי שאין סיכוי שיישאר כשוער שני, הוא רוצה לשחק״.

שריף כיוף, אין סיכוי שיישאר כשוער שני (שחר גרוס)

מבחינת היכולת אתה חושב שהוא היה יכול להיות שוער ראשון במכבי חיפה?

״אין לי שום ספק, השוערים שהביאו לא יותר טובים ממנו, זה מועדון גדול ולחוץ, אתה צריך להיות עם אופי בשביל זה, זה לא בא בקלות, אבל אנשים לא באמת יודעים מה קורה, אתה יודע… והתקשורת שלא הייתה הוגנת כלפיו. אני מאמין ביכולות שלו, הוא מקצוען, גם כשהיה שוער שני הוא היה בכל אימון חוזר אחרון״.

הוא לא נופל מגלזר וירמקוב?

״אם אתה שואל אותי אני אומר לך לא, לא נופל מהם״.

עומרי גלזר (עמרי שטיין)

איך הרגשת עם כל הכתבות והדברים שנאמרו ברשתות?

״שריף התמודד עם זה, הוא לא נתן לכל המסביב להשפיע עליו, זה כן השפיע עליו קצת, אבל הוא חזק באופי. זה לא מה שישבור אותו. אם התחרות פיירית אז אין לו בעיה, אבל אם היא לא פיירית הוא לא יישאר. מאז שהוא ילד קטן כולם התחרו איתו והוא עקף את כולם, תשאל את כולם״.

אז הרגשתם שלא משנה מה יעשה הוא לא יהיה השוער הראשון?

״זה מה שהיה בתקופה האחרונה כן״.

אז למה לא שחררו אותו ישר?

״הייתה בעיה של שוער ראשון שעוד לא הגיע וירמקוב עוד לא עזב והוא אוהב את המועדון והנשיא אז נשאר״.

כמה זמן הוא ייעדר?

״אומרים חצי שנה, הוא יכול עוד לחזור עוד העונה״.

מאחלים בריאות, תודה רבה.