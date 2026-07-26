חולי חתם בקריית אתא, טיוס במו״מ עם הפועל חיפה

כפי שפורסם ב-ONE, מי שהיה קפטן יבנה מצטרף לליגת העל, לקבוצה של בנטוב. בייטנר ששיחק בקבוצה מהקריות יורד ללאומית. הגבוה הוותיק יגיע לכרמל?

כפי שפרסמנו באתר, עוז חולי עזב את אליצור יבנה מהלאומית ועלה רשמית לליגת העל, כשחתם בעירוני קריית אתא. חולי (24, 1.94 מ׳), שיחגוג בקרוב את יום הולדתו ה־25, שימש בעונה האחרונה כקפטן יבנה, במדיה גדל ושיחק גם בארצית וגם בלאומית והציג יכולת מרשימה. ב־35 משחקים הוא רשם ממוצעים של 14.9 נקודות, 5.6 ריבאונדים, 3.9 אסיסטים ו־1.7 חטיפות, לצד מדד 14.1 למשחק.

עוז חולי אמר לאחר החתימה: ״שמח ונרגש מאוד להתחיל פרק חדש בליגת העל. אני מודה להנהלה, אילן ואלדד על האמון והבחירה בי. אני מחכה כבר לעלות למגרש, לתת את כל כולי למען הקהל המדהים של אתא ולעשות הכל בשביל המועדון״.

אילן נניקשווילי, המנהל המקצועי הוסיף: ״עוז הוא בדיוק מסוג השחקנים שאנחנו רוצים לראות אצלנו במועדון. הוא בנה את עצמו בעבודה קשה, התקדם שלב אחר שלב והרוויח כל הזדמנות ביושר. בכל רמה שבה שיחק הוא הוכיח את עצמו והשאיר חותם בזכות האופי, המחויבות והרצון להשתפר. אנחנו מאמינים שהוא ימשיך באותה הדרך גם בקריית אתא, יתרום לנו על המגרש ומחוצה לו, וימשיך להתפתח ולהתקדם יחד עם המועדון״.

עוז חולי (צילום: יעל אמסילי)

מי שהיה קפטן הקבוצה של אלדד בנטוב בעונה האחרונה, גל בייטנר, חתם במכבי רחובות מהלאומית. הרכז הצעיר (22, 1.85) עוזב את קריית אתא לאחר שנתיים במועדון, בהן הצטיין תמיד בתחום ההגנה ומשחק ההקרבה והלחימה.

גל בייטנר אמר לאחר החתימה: "שמח ונרגש להצטרף למשפחה, לא יכול לחכות לראות את כל האוהדים! יאללה, רחובות!".

אלכס טיוס (חגי מיכאלי)

טיוס במו"מ עם הפועל חיפה

אחד הגבוהים הוותיקים והמעוטרים בכדורסל הישראלי, אלכס טיוס, נמצא במשא ומתן מתקדם עם הפועל חיפה מהלאומית. המתאזרח (38, 2.03), שזכה בגביע היורוליג עם מכבי ת"א ב-2014, והרזומה שלו כולל בישראל גם את מכבי אשדוד והפועל ירושלים ובאירופה מועדוני פאר כמו ריאל מדריד, גאלאטסראי, וילרבאן וקרשיאקה, עשוי להגיע דווקא לליגה הלאומית ולחזק את האדומים מהכרמל.

בנוסף, חיפה בודקת גם אפשרות לצרף את מקסים רומנוב (25, 2.01), שגדל בהפועל חולון ובשנים האחרונות שיחק בלאומית במספר קבוצות: מכבי קריית גת, מ.ס צפת ומכבי ראשון לציון.