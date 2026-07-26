מה קרה למרצדס הוינטג' של ג'ניפר אניסטון?

כוכבת "חברים" רכשה את הרכב לאחר המשכורת המשמעותית הראשונה שלה, אבל כעבור כמה ימים החלום נגמר - המכונית היתה מעורבת בתאונה והוגדרה כטוטאל לוס

ג'ניפר אניסטון תמיד הייתה ידועה בחיבתה לאלגנטיות קלאסית, ולא רק על השטיח האדום. כשהחליטה לפנק את עצמה במכונית מרצדס וינטג' נדירה ויפהפייה, היא ראתה בכך מימוש של חלום ישן. הרכב המושלם, על קוויו הנקיים והמראה הנוסטלגי שלו, היה אמור לספק לה נסיעות בסטייל ברחבי לוס אנג'לס.

ההתרגשות מהרכישה החדשה הייתה בשיאה, ואניסטון אף שיתפה את סביבתה הקרובה בתחושת הסיפוק מהמציאה הנדירה. המכונית השמורה, שעברה שחזור מוקפד, שדרה קסם של הוליווד הישנה והתאימה כמו כפפה ליד לאורח החיים המלוטש של הכוכבת. במשך יומיים ראשונים, הרחובות של קליפורניה נראו כמו התפאורה המושלמת לסיבובים ההוליוודיים של השחקנית עם הרכב החדש.

אולם, הכמויות הגדולות של הרומנטיקה והנוסטלגיה שהתלוו לרכב הקלאסי לא יכלו להגן עליו ממה שבוא יבוא. ימים ספורים בלבד לאחר שנכנסה לראשונה למושב הנהג, המזל הטוב של אניסטון לקח תפנית חדה. אירוע בלתי צפוי על הכביש הפך את חלום הווינטג' הטהור לתרחיש בלהות מוטורי תוך שניות ספורות.

אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

הדיווחים על התאונה התפשטו במהירות, והצביעו על כך שסיטואציה בכביש הובילה לנזק כבד ביותר לרכב המוערך. למרבה המזל, איש לא נפגע קשות באירוע, אך המכונית הקלאסית, שהושקעו בה עבודה רבה ומשאבים קודם לכן, ספגה מכה קשה מדי. התיאורים מהזירה הבהירו מיד כי לא מדובר בשריטה קלה בפגוש, אלא בנזק מקיף.

בעבור חובבי רכבים קלאסיים, הפגיעה במכונית שמורה מסוג זה היא תמיד כואבת, אך עבור אניסטון המכה הייתה אישית ומאכזבת במיוחד. התחושה של אובדן פריט נדיר כל כך, רגע קצר לאחר שהשיגה אותו, הייתה מתסכלת. הנסיעות המתוכננות לאורך החופים הפכו כעת לזיכרון קצר מועד של מה שיכול היה להיות.

שמאים ומומחים לרכבי אספנות שהוזעקו לבחון את שרידי המרצדס הגיעו במהרה למסקנה העגומה. הנזק למכלולים המכניים ולשלדה ההיסטורית היה כה חמור, עד שהגדירו את המכונית כטוטאל-לוס. הניסיון להחזיר את הרכב לחיים נחשב לבלתי מקובל מבחינה כלכלית והנדסית כאחד.

אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

הסיפור הפך מהרה לשיחת היום במדורי הרכילות ובקרב חובבי הרכב בלוס אנג'לס. רבים הביעו צער על גורלה של המרצדס המיוחדת, שנעלמה מהכבישים מהר כפי שהופיעה בהם. התקרית שימשה תזכורת כואבת לכך שגם הרכבים היפים והשמורים ביותר פגיעים לחלוטין ברגע שמניעים את המנוע ועולים על הכביש הציבורי.

אניסטון מצידה קיבלה את האירוע בפרופורציה הראויה, תוך שהיא מביעה תודה על כך שהאירוע הסתיים ללא פציעות חמורות. אף על פי שהאובדן הפיזי של המכונית היה מאכזב, היא הבטיחה לסביבתה כי הבריאות והבטיחות קודמות לכל נכס חומרי, נדיר ככל שיהיה.

בסופו של דבר, פרק המרצדס וינטג' של ג'ניפר אניסטון נזכר כרומן קצרצר וסוער עם מכונית חלומות שנגמר מוקדם מדי. למרות הסוף המעציב של הרכב הספציפי הזה, האהבה של הכוכבת לאסתטיקה קלאסית ולרכבי איכות כנראה תמשיך ללוות אותה גם בהרפתקה המוטורית הבאה שלה.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

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