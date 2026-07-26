״מכבי תל אביב עלולה להגיע לפשיטת רגל״

אריק שטילמן דיבר בתוכניות ״שיחת היום״ על ההצעה שלו לרכישת האחוזים של רקנאטי (״הם צריכים להשקיע המון ולא מאמין שיש להם את ההון והרצון״)

מכבי תל אביב, הטלטלה שעבר במאבק על הבעלות, וההצעה החדשה שהגיש למשפחת רקנאטי. אריק שטילמן דיבר ב"שיחת היום" של ONE על התקופה הסוערת שעבר, התייחס להתנהלות במכבי תל אביב, לתוכניותיו לעתיד ולציפיות שלו ועוד.

צהריים טובים מה נשמע?

״אהלן מה נשמע״.

ראינו שאתה רוצה לקנות את כל המניות ממשפחת רקאנטי, מה יש לך להגיד על זה?

״כן, הגשתי הצעה למשפחה לקנות את כל 58 האחוזים שלהם ואני חושב שצריך להחליף בעלים. עוד לא קיבלתי תשובה״.

אבל זאת לא הצעה כזאת טובה, אין לו שם כמעט רווח.

״קודם כל, יש לו רווח מאוד גדול, אל תשכח שאני רוצה לקנות גם את החלק שלו בקבוצה וזה רווח גדול בשבילו, אני פתוח למשא ומתן, הוא צריך להחליט אם הוא רוצה להרוויח כסף על חשבון הקבוצה״.

אריק שטילמן, ״הוא צריך להחליט אם הוא רוצה להרוויח כסף על חשבון הקבוצה״ (רועי כפיר)

מי עומד מאחוריך?

״כרגע זה הכל שלי, אבל יש לי משקיעים שהיו אמורים להיכנס איתי לקבוצה והם כנראה יכנסו איתי בעתיד״.

מה התקציב שאתה מוכן לשים?

״אני לא אנהל את המשא ומתן כאן, אבל מן סתם יש אינטרס גדול שיהיה בעל בית חדש שיהיה לו באמת אכפת מהקבוצה ורוצה לקדם אותה ובוא נראה״.

אבל למה שהם יעשו את זה, הם דאגו להוציא אותך, אז למה עכשיו שהם יסכימו פתאום?

״תראה זה לא יחזירו אותי, זה שהם יצאו בסוף, הם עשו את זה כדי להרוויח הרבה כסף על הגב של הקבוצה, אז בואו תרוויחו עוד ותביאו לי, הם צריכים להשקיע המון ולא מאמין שיש להם את ההון והרצון ולכן אני מאמין שהם כן יקבלו את ההצעה״.

ג׳ייסון לוין שהוא המועמד שלהם לרכוש את המניות, מה אתה יודע עליו?

״אני לא יודע, זה לא כסף שלו ממה שאני יודע. הקבוצות שהוא התעסק איתן, הן לא מכבי תל אביב לפי דעתי. אני לא יודע כמה הוא רוצה לקנות, אם הוא יקנה הכל אז אולי זה טוב למכבי תל אביב, אם הוא יקנה חלק ויישאר אותו מבנה אז לא עשינו שום דבר זה נשאר אותו הדבר״.

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

כדי שהוא ייכנס הם צריכם לאשר?

״כן זה אותו הדבר, זה לא משנה אם אני או הוא או מישהו אחר, הם צריכים להחליט מה הם עושים״.

הסיכוי שהם ישבו איתך למשא ומתן הוא אפסי, לאן הולך התקציב, עם הכסף שמס הכנסה רוצה והיורוליג לא בישראל, כמה זה בור תקציבי?

״אני חושב שזה בור עצום, בקנה מידה היסטורי. הפסדים של 100 מיליון שקל בקלות. לא חושב שהם רוצים לממן את זה, הסיבה שאני קופץ כי אני חושב שהם עלולים להגיע לפשיטת רגל ואני רוצה למנוע את זה״.

עד כדי כך?

״כן תקשיב, זה בורות עם אין סוף של כסף, בשנים הקרובות הם הולכים להפסיד מאות מיליונים, חוץ מריצ׳רד ובן אין להם כסף לממן את זה, לרקאנטי אין את הכסף לזה״.

דיברת איתם מאז הפיצוץ? עם רקאנטי, שמעון מזרחי?

״עם רקאנטי אף אחד לא מדבר, הוא לא מדבר, הוא מדבר רק עם הערוץ תעמולה שיש לו, עם שמעון היה לי כמה שיחות, אבל לא קשור לזה, אתה צריך להבין אם הם רצו לדבר הם היו מדברים לפני ניסינו כמה פעמים לשבת והם לא רצו״.

אתה אומר הבור הוא בקנה מידה היסטורי, מה זה אומר לגבי המספרים?

״אני אומר, שהחובות יהיו בעונה הקרובה 100 מיליון שקל ועונה אחרי זה 70-80 מיליון והעונה אחרי גם אם היורוליג יחזור זה יהיה באיזור ה-50-70. ההכנסות לא מתקרבות להוצאות״.

היכל מנורה, המשחקים לא חוזרים לארץ (רועי כפיר)

אם אתה מציע 100 מיליון ועוד הפסדים של 250 מיליון בשנים הקרובות, אז איך תוכל לעמוד בזה מאיפה הכסף?

״תראה ההון שלי משמעותית יותר גדול משל רקאנטי והאנשים שאיתי יש להם הון גדול, הרבה כסף. בשבילם 100 מיליון בשנה זה לא מהותי״.

עשיתם עכשיו ב-Rapyd היערכות למצב של העולם ועשיתם צמצומים ופיטרתם אנשים.

״ברור שפיטרנו אנשים, חלק מזה המהפכה של ai, אין מה לעושת צריך פחות כוח אדם, זה לא קשור להכנסות הפיננסיות״.

אז אין לאנשים מה לחפש בהייטק?

״אני יכול להמליץ שבחמש שנים הקרובות יחפשו משרות אחרות שהם לא הייטק, זאת דעתי האישית״.

לגבי פשיטת הרגל שאמרת, לאן זה הולך לדעתך? ואם אתה מציע 100 מיליון על 58 אחוז, זה שווי של 170 מיליון.

״כן שמע, המטרה המרכזית שלי זה לעזור לקבוצה, לא שום דבר אחר, אם אני אוציא את רקנאטי ויבוא אני או מישהו אחר שמסוגל זה כבר טוב, זה מה שאני רוצה״.

אריק שטילמן (RAPYD)

לא רואה אותם יוצאים כל כך מהר ממכבי תל אביב, מה אתה יכול להגיד לנו על החובות למס הכנסה?

״אני לא מכיר את זה, שמעתי את זה פעם ראשונה אצלכם״.

גם עם אודי רקאנטי אתה לא מדבר?

״לא, פעם אחרונה שדיברנו היה במשחק אליפות״.

לפי החוזה שלך כספונסר, הם צריכים לשתף אותך?

״כן, יש להם מחויבות להזמין אותי פעם בחודש לקבל עדכונים וזה לא קורה כרגע. אבל אל תדאג, אם הם לא ימכרו לי אני אהיה כמו ראש אופוזיציה ואדרוש עדכונים״.

הם לא יכולים להגיד לך ׳תודה ובוא ניפרד׳?

״אין שום זכות, בניגוד אליהם לי אין בעיה של כסף״.