"בפרשה הנוכחית אין עסקת טיעון, הולכים עד הסוף"

בעלי טבריה אריה קלמנזון ל"שיחת היום": "אם לא טבריה לא חוקרים, ממה שאני יודע השחקנים יואשמו ברשלנות בדרגה הכי נמוכה, שינו התערב ואמר שיחמירו"

פרשת העירויים, החקירה, העונשים, הניצחון על בני סכנין בגביע הטוטו וההכנות לעונה החדשה. אריה קלמנזון דיבר ב"שיחת היום" של ONE על התקופה הסוערת שעוברת על עירוני טבריה, התייחס לפרשת העירויים, להשעיית המאמן והשחקנים, לניצחון בגביע הטוטו ולמטרות של הקבוצה לקראת המשך העונה.

אנחנו עוסקים בפרשה הזאת מספר שבועות, בוא נשמע מה יש לך להגיד. אתה חושב שכל ההודעות שלכם לתקשורת ימנעו את ההעמדות לדין?

״קודם כל, בוא נתחיל עם אתמול, זאת הזדמנות להגיד שאפו אדיר לצוות ולשחקנים הצעירים שהראו שאפשר להפריד את הפרשה מכר הדשא ולהגיד לאלה שמורחקים שעשינו את זה בשבילכם, שיחזרו כמה שיותר מהר. לעצם השאלה, אנחנו כמו שאתה אומר מעבירים יום יום דיווחים כי כל יום מתגלים דברים חדשים, אין יום שמתוך האזנה לקלטות, מהתמלולים, אנחנו מגלים כל יום משהו חדש אז אנחנו מדווחים את המחדלים העצומים שהיו בתיק״.

שחקני טבריה חוגגים. "הזדמנות להגיד שאפו אדיר לצוות ולשחקנים" (חג'אג' רחאל)

כל הפרשה אם היה עירויים מעל 100CC. יש כל מיני גרסאות בחקירה, שלומי ורדרו אמר שהוא התריע, אמר לחן סול, שבדק בצ’אט ואל תתעסקו יש עניינים של WADA ואל תתקרבו. בתמלול של אלירן חודדה, הוא אמר שמיקי דיבר איתו והעלה את זה כפתרון שהשחקנים נראו עייפים וצריך למצוא פתרון ושלומי מאמן הכושר התייעץ, ואז חן אמר לו שיש אישור. שלומי אמר שקל להפיל את זה עליו, לא אישרתי כלום, יש צוות רפואי שצריך לאשר, קל להפיל עליי כי אני כבר לא במועדון. מה התגובה שלך?

״קודם כל, אם כבר קראת את התמלילים ואני קראתי את כולם, אז כל השחקנים שנשאלו מי הכניס אותם לחדר אמרו שלומי, כשאתה פונה לצ’אט GPT קודם כל יגידו לך שאסור ואז יגידו כן מותר ואיך, בסופו של יום היה אסור״.

למה לא הבאתם רופא?

״אם שלומי לצורך העניין היה דופק לי על השולחן ומודיע לי כבעלים שנעשה פה משהו שאסור, מה שלא קרה, אז המצב היה אחר״.

אמרתם גם בחוזים הכפולים שאין כלום ואז אתם רציתם להגיע לעסקת טיעון, למה לא הבאתם רופא או חוות דעת?

״קודם כל, אם אתה כל כך בקיא בפרשה תקרא את החוקים של WADA, לא כתוב שם שצריך חוות דעת מרופא, ובוא אני אשאל אותך שאלה, מישהו ביקש מאיתנו הליך רפואי? האם החובש בכלל נחקר? מאשימים חובש, שבעצם יצר והיה אחראי לכל נושא העירויים הללו ואף אחד לא חקר אותו, המון שאלות פה לא נשאלו ולכן קשה לי לענות אבל אם נגיע לכתב תביעה, נענה, יש פה יותר נסתר מגלוי. אין שום קשר בין שתי הפרשות, סיבות אחרות. אתם מנסים כל הזמן לקשור ביניהן וזה לא נכון. אותו חוקר שאמר לשחקנים ‘הבעלים עבריינים’, מאיפה הוא יודע, ממתי נותנים לחוקר מחקירה קודמת לבוא עם אג’נדה מראש?״

באותה עונה שתי פרשות כאלה באותה קבוצה, אתה לא חושב כבעלים איך לטפל בזה?

״אתם אומרים דברים סתם, דבר נוסף שאתה לוקח תלונה של עמית חדד אחד המומחים הגדולים בעולם לתפירת תיקים, הוא רק התחיל 15 שחקנים ערב המשחק, חומרים אסורים. בסופו של יום 5 שחקנים, 4 ימים לפני המשחק, מי מלח. עובדה שיש צילומים, חודדה הכריח את השחקנים להיכנס, רק על זה צריך לפטר אם רק 5-6 שחקנים לקחו. יצרו פה הרבה יותר מעל לכל פרופורציה. שחקן ששיחק בנתניה אמר שקיבל עירוי בלי רופא, בקליניקה פרטית של הפיזיותרפיסט, לא ראיתי שפתחו בחקירה, או שהיא סמויה, מישהו בדק? מישהו שאל? אם לא טבריה לא חוקרים. אם זה לא מגיע ממישהו שמקושר, לא חוקרים, גלעד היה נוכח בחקירה”.

קלטינס אמר שאמרו לא לצלם ואני מדייק, החובש של מד”א נחקר, ג’יבלי מה הוא?

״ג’יבלי הוא החובש שלנו. החובש ממד”א לא חקרו אותו, אני לא בודק על האנשים של מד”א״.

דוד קלטינס (עודד חסין, עירוני טבריה)

אני קיבלתי טלפון מבכיר ממד״א ששאל על הפרסום שלנו על מעורבות איש מד״א.

״מה זה קשור למועדון? אני מזמין איש מד”א לעזור לי, מה זה קשור למועדון?״

אתה כל הזמן טוען שהחקירה מזוהמת, למה זה מפריע לך שחוקרים אותו?

״אני אמרתי לא לחקור? הבעיה ששינו מתערב ואמר למד”א שידברו עם WADA שיחמירו, שיחקרו את איש מד”א, אין לי שום בעיה, מה זה קשור למועדון?”

“מקווה שבשבוע הקרוב נחתים מאמן עם תעודת פרו”

החובש שלכם היה בחדר בזמן העירויים?

״ברור, פיקח על כל התהליך שם, הוא גם יעיד, יש לנו גם תצהיר שלו, רופא יעיד שלפי קצב הזמנים ולפי הציוד שהיה שם אנחנו יודעים על קצב הטפטוף וכמה הם קיבלו״.

אריה קלמנזון (עירוני טבריה)

אם שלומי טען שהוא אמר לחן סול אל תתעסקו עם זה, למה זה לא הדליק נורה אדומה?

״אני אגיד שוב, שלומי זה שבסופו של דבר קרא לשחקנים ואמר להם להיכנס לחדר, לאיפה שעשו את העירויים, לא קיבלנו את חקירות הפוליגרף, זה לא קביל. שוב אני אומר, שלומי לא האישו, שיגיד את דעתו, בסופו של יום גם השחקנים אומרים ששלומי ביקש מהם להיכנס לחדר. שלומי הוא לא העניין פה, אין שום מילה שאמר בחקירה שלא מתאימה לנו״.

אלירן חודדה לא יוכל לאמן בחודשים הקרובים בגלל ההליך והערעור, זה יכול לקחת יותר משנה אם לא יגיע איתם להסדר טיעון, מי הולך לאמן?

״סוף סוף שאלה אחרת. קיבלנו חודש ימים אפשרות לשים על הקווים מאמן שאין לו תעודת פרו. אני מקווה שבשבוע הקרוב נחתים מאמן עם תעודה שיהיה עד שאלירן יחזור. כל השחקנים וכולם בלי יוצא מן הכלל אנחנו נשמור עליהם, נגן עליהם, העברנו אותם בבקרה וכולם יקבלו משכורות. נבדוק את זה משפטית כדי שלא ניתפס בפרשה מספר 3, ואנחנו מקווים מאוד שהשחקנים בזמן הקרוב יחזרו אלינו״.

האם היה כזה דבר שחודדה התנה דקות משחק בגלל העירויים?

״איזה שטויות, יש שחקנים כמו בלילתי, סמביניה, אונגר ועוד שהיו על הדשא. מתוך 16 שחקנים ששיחקו נגד אשדוד סך הכל 5 שחקנים קיבלו עירויים״.

אלירן חודדה (עודד חסין, עירוני טבריה)

אם מגיעים להסדר אז הם מודים שהם קיבלו עירויים וזה שם אותכם במצב לא טוב.

״שוב כרגע ממה שאני יודע מעורך הדין הם הולכים להיאשם ברשלנות בדרגה הכי נמוכה שיש, שזה בין חודשיים לארבעה חודשי הרחקה. אנחנו נתמודד והראנו לכולם שאנחנו יודעים להתמודד, מה שמעניין אותנו זה איך גלעד יושב בחקירות, מתקשר לגיל ברעם ומספר לו שיכין תקציב, ההתערבות של שינו, דברים לא תקינים, אנחנו לא מתרגשים מזה״.

זה טבעי שתובע ישב בחדר חקירות.

״תובע לא יושב בחדר חקירות בלי להציג את עצמו. לא ידעו מי הוא בכלל, השחקנים לא הכירו, יושב תובע ההתאחדות ושואל שאלות בלי להציג את עצמו. באחת החקירות, יושב הבן של אחד החוקרים בחדר החקירות שהחוקר אומר לבן שלו ‘תמשיך לצייר’. שינו מעורב בחקירה, שינו אמר לחוקר שיגיד לעובד מד”א שאם לא ישתף פעולה אז נערב אותם גם בחקירה. גלעד מתקשר לגיל ברעם להגיד לו ‘תכין תקציב’ כי נרד שתי ליגות.

זה לפעמים חלק משיטות חקירה.

״להתקשר לגיל ולהגיד לו את זה בגלל שיטת חקירה, איזו שיטה, להגיד לו להכין תקציב, להבטיח לשחקן שאם ישתף פעולה אני אוציא אותך מהתיק, שאין לו שום סמכות על זה כי לא דיברת עם התובע ואי אפשר להבטיח דברים כאלה״.

חן סול (ראובן שוורץ)

שוטרים עושים את זה בחקירות כל הזמן.

״חברים החוקר עושה חקירה עבור WADA, הוא לא יכול לפטור שחקן בלי שהם מאשרים לו, הוא אפילו לא יודע מי זה התובע שלהם. 100 אחוז מהחקירות על דין פרגר, שביקשנו כבר שבוע שלם את המכרז של איך שהוא נבחר, כי אנחנו רוצים לראות מי בחר בו, גילינו שהוא פוטר ממשרד חקירות, עד היום אנחנו מבקשים את החומרים מהחקירות, אנחנו רוצים לבדוק את כל הדברים”.

יש לו עבר כחוקר במשטרה.

״אין לו״.

“בסופו של יום נביא את הצדק ולא נוותר”

בוא נחזור לעירויים, איך מדדתם 100, איך החלטתם מתי לעצור וכמה לתת?

״אני אעשה לכם סדר, קודם כל, אין שקיות של 100, דיברנו עם בית המסחר שביקשנו היה 500 ו-1000. נעשתה בדיקה מדויקת כמה טפטוף היה, שקית כזאת עלתה 40 שקל, לא אלפים, קנינו מה שהיה ונתנו את זה וכל אחד מדד, אין שום הוכחה שקיבלו יותר מ-100, מדובר פה על כוונה. תקראו את חומרי החקירה, אומרים שהייתה לנו כוונה לתת יותר מ-100, אין לדעת, אתם נתתם דברים, מדדתם זמנים אבל הייתה לכם כוונה ולא הצלחתם. אין הוכחה לזה וזאת האשמה כרגע״.

שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)

בזכות החוקר דין פרגר גילו את החוזים הכפולים והבלגן בליגה א׳, הוא הביא קבלות להתאחדות.

״מי מכתיב לך את הדברים האלה״?

אף אחד לא מכתיב לי כלום.

”בפרשת החוזים הכפולים, עד שאנחנו ביוזמתנו העברנו את הדברים, אלה שתי פרשות שונות. תפסיקו לערבב ביניהם, ביקשתי את כל החומרים של החקירה, לא קיבלתי עדיין, יש לנו תצהיר שהוא פוטר״.

הוא לא פוטר אבל זה כבר יתברר בבית משפט אני מניח.

״אמרתי כבר, להבדיל מפעם קודמת, אין פה שום עסקת טיעון, אנחנו הולכים עד הסוף, בסופו של יום נביא את הצדק ולא נוותר, כל ההתערבות של שינו ושום קבוצה לא תעלה במקומנו, גלעד אמר בזמן העתירה, הסביר מה שינו התערב בין יוסי החובש לבין מד”א״.

עו"ד גלעד ברגמן (אסי ממן)

אמרו למיקי ביתן שאסור לו להתעסק יותר בטבריה בשבע שנים הקרובות, למה הוא מעורב ולא עומד בכללים? זו עסקת הטיעון, למה הוא מעורב בענייני טבריה? אתם מצפצפים על החוק, עושים מה שבא לכם.

״כל מה שמיקי עושה הוא עושה על דעת עצמו, לא קשור למועדון, הוא לא קשור למועדון ומי שרוצה שיבדוק, הוא בן אדם פרטי ואין לו שום קשר למועדון. מיקי כמו כל אוהד של הקבוצה, וכמו כל אדם בר דעת, הוא יכול לשאול שאלות את איגוד המאמנים, שאיך זה כגוף של ארגון המאמנים שאמור להגן על המאמנים, לא מגן על מאמן?״

מה זה לא קשור לקבוצה?

״הוא לא קשור, הוא בן אדם פרטי״.

איך תסתיים הפרשה?

״שוב, קודם כל נישאר בליגה, לא יעבוד כל הקומבינות והשיתופי פעולה בהתאחדות לא יעזור, כל היתר זה בונוס״.

מיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

כל הורדת הנקודות, גם מפרשת החוזים הכפולים ואולי גם מהפעם, יהיה לכם קשה להישאר.

״אז נרד, קבוצות גדולות יותר ירדו ליגה. המטרה שלי הייתה להישאר בליגה, בשביל כל אלה שתפרו את התיק הזה, שאף אחד לא ייהנה מזה״.

“אשדוד הגישה את התלונה על ידי עמית חדד”

אם אתה אומר שיש קומבינה, ושכולם רוצים.

”לא כולם, יש קבוצה אחת שהייתה צריכה להחליף אותנו, לא כולם. אשדוד הגישה את התלונה על ידי עמית חדד”.

אתה מאמין ששינו עובד למען אשדוד שיהיו בליגה במקומכם, זה מרגיש מוזר.

״לפני שבועיים פרסמנו תמליל בין שינו לחוקר, ולא שמעתי שום הכחשה מהם אז אני מניח שזה נכון, מרוב שהוא היה בטוח בעצמו, אתה שומע דברים הזויים ושלחנו רק חצי, לא את הכל״.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

גם בחוזים הכפולים אמרת לא תהיה עסקת טיעון ובסוף הייתה.

״גידי, לא אמרתי דבר כזה, אמרתי לא יהיה 30 נקודות ולא דו ספרתי ולכן התעקשנו שיהיו 8 נקודות ושכל השחקנים ישוחררו מזה, ברגע שזה היה חתמנו על זה, אין לי ספק. תבדוק את מה שאמרתי אז. הנה פה אני אומר לך שבפרשה הנוכחית אין עסקאות טיעון״.

אם אין פה כלום, תפירת תיק, אז השחקנים מטומטמים שהשעו אותם?

״אני דיברתי עם עורכי הדין, אם לא תיקח עסקת טיעון של שלושה חודשים אתה תקבל ארבע שנים, אם זה מאמן או חן סול, הם יקחו את זה. אם השחקן, שיש לו קריירה קצרה, זה סיפור אחר. אם זה היה הבן שלי הייתי אומר לו קח את זה, אם הוא חכם שייקח את זה. יש גביע הטוטו, יש פגרת נבחרות, ואז בעוד חודש-חודשיים הוא יחזור ויודה ברשלנות״.

אתה משוכנע שאין אף שחקן שאמר שקיבל מעל 100CC.

״עברתי על הכל, אין שחקן אחד שאמר את זה, יותר מזה – החוקר המהולל אומר שכולם תיאמו גרסאות״.

שחקני טבריה (חג'אג' רחאל)

האם מבחינתכם מישהו שקשור אליכם, עובד שלכם, הורשע לכאורה בעבר בפלילים? אולי מיקי? אם זה מישהו בכיר לא היית יודע?

״לא שאני מכיר, מיקי לא קשור אליי, הוא שותף לקבוצה, לא לעסק, היה המנכ”ל מאז ומתמיד. יש לי אלפי עובדים, אני לא מכיר משהו כזה, אבל זה בטח לא קשור לפרשה הזאת״.

אתה תל אביבי הרי, לא טברייני, אתה יכול להיות שחקן ראשי בבימה ובקאמרי.

״תמשיכו לדבר שטויות, ולהדהד מסרים של ההתאחדות״.

כל מה שאני מפרסם קורה, אני לא חולם בלילה.

״בוא אני אתן לך מחמאה, כשליאת התקשרה אליי ואמרה קיבלו השחקנים כתב תביעה, התקשרתי ואף אחד לא יודע על זה, לא קיבלתי משהו כזה, אתה מקבל מידע לפניי״.